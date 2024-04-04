Türk mühendisten büyük başarı: Yerli ısı pompası

Araştırmalar, enerji verimliliği yüksek sistemlerin kullanımıyla, bu tüketimin %20 ila %50 oranında azaltılabileceğini göstermektedir. Enerji verimli sistemler, daha az enerji tükettikleri için hem kullanıcıların enerji maliyetlerini düşürüyorlar hem de çevreyi koruyorlar. Bu nedenle de gelişen teknolojiler ve yenilikçi çözümler sayesinde, yüksek enerji verimliliğine sahip ısıtma ve soğutma sistemleri, geleceğin sürdürülebilir yaşam alanlarının vazgeçilmezi olacaklar. Ayrıca, bu temiz teknolojiler, karbon ayak izinin azaltılmasına da önemli katkıda bulunarak çevresel sürdürülebilirlik için kritik bir rol oynuyor.

Dünya devleri peşinde

Isıtma ve soğutma sistemleri uzun zamandır doğalgaz gibi fosil yakıt yakıtlardan elde edilen enerjiyle yürütülmekteydi. Ama günümüzde doğalgaz maliyetlerinin artması ve çevreye verdiği zararlı etkiler nedeniyle son yıllarda alternatif enerji kaynaklarıyla çalışabilecek sistemler üzerine çalışılıyordu. Dünyanın önde gelen iklimlendirme firmaları doğalgaz dışında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarıyla çalışabilecek ısı pompaları üzerine yoğun bir Ar-Ge faaliyeti sürdürüyorlar. Çünkü ısı pompaları bir yandan yüksek enerji verimliliği sağlayarak maliyetleri azaltırken diğer yandan da çevreyi koruyor. Uzun yıllar yurtdışında global firmalarda görev aldıktan sonra Türkiye’ye dönen Bülent Kula tarafından kurulan ve ülkemizde de ısıtma ve soğutma teknolojileri geliştiren en önemli firmalardan biri olan CoolREG, geliştirdiği yüksek teknolojili ısı pompalarıyla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye başardı. Yakın zamanda Asya Ventures’tan aldığı yatırımla birlikte kapasitesini ve Ar-Ge çalışmalarını arttıran CoolREG, yabancı global devlerden yatırım ve işbirliği teklifleri almaya başladı.

CoolREG neyi farklı yapıyor?

Yerli üretim olan ve yenilikçi teknolojilerle donatılmış CoolREG ısı pompası , yüksek enerji verimliliği ve sürdürülebilir çevre dostu özellikleri ile rakiplerinden öne çıkıyor. Tüm dünya devlerini kıskandıran ise CoolREG’in benzersiz beş özelliğinin olması. Bunlardan birincisi CoolREG ısı pompası bir yandan elektrik enerjisi tüketirken diğer yandan da elektrik enerjisi üretebiliyor. Böylelikle sistem tükettiği enerjinin bir kısmını tekrar geri kazanabiliyor. İkincisi ise, ısıtma ve soğutma amaçlı sıcak suyun tek cihazda gerçekleştirilebilmesi. Üçünü farkı ise sıcak su için Boyler ihtiyacının olmaması. Beklenmeyen ek Boyler ve bakır boru tesisatı maliyetlerini ortadan kaldırması. Dördüncü olarak diğer rakiplerinden farklı olarak CoolREG tüm yenilenebilir enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, biokütle, jeotermal, güneş enerjisi ve endüstriyel atık ısıları bir araya getirmeyi başarması. Beşincisi, kolay kurulum özelliği. Ürünlerin hepsinde pvc ve pprc tesisatlara hızlı montaj yapılacak şekilde bağlantı donanımları mevcut, bakır boru tesisatı ve özel bağlantı ekipmanı ihtiyacı yok. Son olarak ise -15°C dış ortam şartlarında dahi ısıtma konforunu sıkıntısız bir şekilde sunabilmesi.

Avrupa tüm gücüyle ısı pompalarına geçiyor

Özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ortaya çıkan doğalgaz krizi Avrupa’yı enerji açısından yeni bir arayışa mecbur bırakmıştı. Enerjinin en büyük tüketim sahası olan ısıtma ve soğutma sistemleri için doğalgaz harici alternatif temiz teknolojilere dayalı ısı pompaları bu süreçte birinci sıradaki gündem haline geldi. Bu açıdan Avrupa’daki sanayinin en büyük gücü olan Almanya en hızlı aksiyon alan ülke oldu. Almanya’da 2024 sonuna kadar ısı pompalarına geçme zorunluluğu getirilmiş ve 2030 yılına kadar 6 milyon ısı pompası kurulmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Bu geçiş maliyetlerin hafifletilmesi için ev ve işletme sahiplerine yönelik çeşitli finansal destek mekanizmaları da devreye alınmış durumda. Örneğin, iklim dostu ısıtma sistemleri kuran ev sahipleri, yatırım maliyetlerinin %70'ine kadarı için devlet teşviğinden yararlanabiliyor. Hollanda’nın ise Avrupa Birliği içinde ısı pompaları kullanımını zorunlu hale getirecek ikinci ülke olması bekleniyor.

CoolREG yeni ürünlerini Solarex Fuarı'nda sergileyecek

CoolREG, ısıtma ve soğutma çözümleri alanında geliştirdiği en yeni teknolojilerini 4-6 Nisan tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleşecek olan Solarex fuarında sergilemeye hazırlanıyor. Bu etkinlik, güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji teknolojileri sektöründeki en önemli buluşmalardan biri olarak kabul ediliyor. CoolREG, fuarda hem yenilikçi teknolojilerini müşterilerine tanıtırken hem de bayilik almak isteyen girişimcilerle görüşecek. Fuar ziyaretçileri CoolREG'in standında, en yeni ısı pompaları, soğutma sistemleri ve özgün tasarım ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulacaklar.

CoolREG kendi işinin patronu olmak isteyenlere bayilik verecek

CoolReg, yenilenebilir enerji sektöründe öncü bir isim olarak, kendi işinin patronu olmak isteyen girişimcilere benzersiz bir fırsat sunuyor. Firma, sürdürülebilir enerji çözümleri alanındaki bilgi birikimi ve tecrübesini genişletmek amacıyla bayilik sistemi üzerinden genişleme kararı aldı. Bu stratejiyle CoolREG, markasını daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. Bayilik almak isteyen girişimcilerin, şirketin belirlediği bazı temel şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartlar genellikle finansal yeterlilik, işletme yönetimi konusunda deneyim ve sektörel bilgi gibi kriterleri içeriyor. Ayrıca, CoolReg markasını temsil edecek bayilerin, şirketin kalite standartlarına ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışına uyum sağlaması bekleniyor. Bayilik sürecinde, adayların detaylı bir değerlendirme sürecinden geçmeleri ve ardından gerekli eğitim programlarını tamamlamalarını gerekiyor. Başvuru koşulları, yatırım maliyetleri ve diğer detaylar doğrudan CoolReg ile iletişime geçilerek veya şirketin resmi web sitesi üzerinden öğrenilebilir. Bayilik başvuru formuna bu linkten ulaşabilirsiniz: https://forms.gle/YLxCEiLARNALVYSH6

CoolREG yakın zamanda 2.yatırım turuna çıkacak

CoolREG, yenilenebilir enerji sektöründe hızla büyüyen bir firma olarak, yenilikçi ürün ve çözümlerine daha fazla yatırım yapabilmek amacıyla yakın zamanda ikinci yatırım turuna çıkacak. İlk yatırım turunda olduğu gibi ikinci yatırım turunda da süreci in4startups firması yürütecek. Bu konu ile ilgili in4startups kurucu ortağı Ahmet Sefa Bir şunları söyledi: ”Bu stratejik hamle, şirketin pazar konumunu güçlendirmesine ve teknolojik altyapısını daha da geliştirmesine olanak tanıyacak. Yeni yatırım turu, CoolREG'in enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında yeni projeler geliştirmesine, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini artırmasına ve global pazarda rekabetçiliğini artıracak stratejik iş birliklerine imza atmasına imkan verecek. Şirket, bu yatırım turu ile aynı zamanda müşteri tabanını genişletmeyi ve yeşil enerji çözümleri konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor. Bu 2.yatırım turuna sadece yerli değil dünyanın önde gelen birçok yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcısını da davet edeceğiz”.