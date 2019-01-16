Türk sanayiine değer katan inovatif projeler Almanya’da sergilenecek

16 Ocak 2019

Hannover Fairs Turkey’nin, Avrasya Bölgesinin lider sanayii fuarı “WIN EURASIA” Fuarı bünyesinde ENOSAD işbirliği ile bu yıl ilk kez düzenleyeceği “WINOVATION” yarışması, yenilikçi, teknik inovasyon ağırlıklı, özgün tasarımlı projelerin vitrini olacak. Proje son başvuru tarihinin 31 Ocak olduğu WINOVATION yarışmasında ürün, hizmet, tasarım, teknoloji, teknik altyapı, çözüm, iş modeli, organizasyon ve sosyal çevre gibi konu başlıkları altında teknik inovasyon ağırlıklı, özgün tasarımlı projeler ödüllendirilecek.

Yarışmada dereceye giren projeler, alanında uzman 10 kişilik profesör, sektör temsilcileri ve aralarında İSDER’in de yer aldığı seçici kurul tarafından belirlenecek. Projelerin değerlendirilme aşamasında ise; farklı ve özgün olması, kullanıcıya fayda sağlaması, sunduğu yenilikler, geliştirilebilir ve uygulanabilir olması, ihracat potansiyeli, Ar-Ge niteliği, teknolojik yönü, çevreye katkısı, topluma katkısı, yüksek teknoloji içermesi ve ticari olması gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

“WIN EURASIA” 2019 ev sahipliğinde düzenlenecek yarışmada dereceye giren ilk 3 projeye yıl boyunca tanıtım ve pazarlama desteği ile WIN EURASIA 2020 fuarına katılım teşviki verilecek. Yarışmada 1. gelen projeye ise bu desteklerin yanı sıra Almanya’da gerçekleşen 1 – 5 Nisan, HANNOVER MESSE 2019 Fuarı için gidiş-dönüş uçak bileti ve 3 günlük ücretsiz konaklama imkânı sağlanacak.

WIN EURASIA web sitesi; win-eurasia.com üzerinden yapılacak başvurular 31 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek.