Türk şirket Oncosem'den İngiltere'de büyük başarı

Sağlık teknolojilerindeki yerli üretici kimliğini uluslararası alana taşıyan Türk şirket Oncosem Onkololij Sistemler, Londra merkezli yüzde yüz iştiraki olan Oncosem UK Ltd. ile, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından açılan ihaleyi kazandı. Yapılan açıklamada “Needle-Free Connection Systems and Associated Products 2025” ihalesine verilen teklifte şirketin, 97 kalemin tamamında başarılı tedarikçi olarak tescillendiği aktarıldı.

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde, “Şirketimiz, yüzde 95 yerlilik oranıyla ürettiği ve Türkiye'de ven valfi pazarının yüzde 70'ini karşılayan IVEIN markasıyla, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS - National Health Service) tarafından açılan 'Needle-Free Connection Systems and Associated Products 2025' başlıklı ihalede toplam 97 kalem ürüne teklif vermiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şirketimiz; 19 kalemde tek tedarikçi, 14 kalemde iki tedarikçiden biri, 20 kalemde ise üç tedarikçiden biri olarak, teklif verdiği 97 kalemin tamamında başarılı tedarikçi olarak seçilmişir” denildi.

Teslimatlar kasımda yapılacak

Açıklamada ayrıca, “Toplam ihale bütçesi 115 milyon GBP (yaklaşık 6.4 milyar TL) olup, sözleşme süresi 2+2 yıl (son iki yıl opsiyonlu) olarak belirlenmiştir. NHS ağına bağlı 704 hastanenin faydalanacağı sözleşme kapsamında, ilk yıl için yaklaşık 25 milyon GBP (yaklaşık 1.4 milyar TL) tutarında alım planlanmıştır. İhale kapsamında hazırlanan çerçeve sözleşme, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ve şirketimiz yöneticilerinin katılımıyla 7 Ekim 2025 tarihinde Londra'da imzalanmıştır. Teslimatlar kasım ayında başlayacaktır. Söz konusu gelişme, şirketimizin uluslararası pazarlardaki büyüme stratejisine ve Türk medikal teknolojilerinin küresel rekabet gücüne önemli katkı sağlayacaktır” bilgileri yer aldı.

İhale kazanan ilk Türk şirket

Şirketten kamuoyuna yapılan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik imzalı açıklamada da, “Oncosem’in bu başarısı, yerli üretim yüksek teknoloji Türk medikal sektöründe bir ilk olma özelliği taşırken, şirketin global pazardaki etkinliğini ve rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu. Yüksek üretim kapasitesi ve yenilikçi teknolojisiyle Oncosem UK, NHS’ye sunacağı katma değer sayesinde sektörün uluslararası prestijini artırmayı hedefliyor. Bu sonuçla birlikte, Oncosem UK Limited aracılığıyla NHS’ten ihale kazanan ilk Türk şirket unvanı Oncosem’e ait oldu. Bu gelişme, yalnızca Oncosem için değil, Türk medikal sanayisi adına da bir dönüm noktası niteliğindedir. Yerli mühendislik gücüyle geliştirilen Türk medikal ürünlerinin, artık Avrupa’nın en büyük sağlık altyapılarında tercih edildiğini göstermektedir” ifadeleri yer aldı.

IVEIN markasıyla varlığını güçlendirecek

Açıklamada şunlar kaydedildi: “NHS gibi dünyanın en saygın sağlık kurumlarından biriyle tedarik anlaşması imzalamak, yalnızca Oncosem için değil, Türkiye’nin medikal teknolojilerde geldiği seviyenin göstergesidir. Oncosem UK Limited aracılığıyla NHS’ten ihale kazanan ilk Türk şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, yerli üretim gücümüzün dünya standartlarını yakaladığının en somut kanıtıdır.”

Bulls Girişim'in yatırımcıları arasında yer aldığı Oncosem'in, önümüzdeki dönemde IVEIN markasıyla Avrupa ve küresel pazarlardaki varlığını daha da güçlendirmeyi, Türkiye’yi ileri medikal teknoloji ihracatında stratejik bir merkez haline getirmeyi hedeflediği açıklamada kaydedildi.