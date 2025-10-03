Türk teknoloji şirketi GTech, Afrika'nın en büyük bankasıyla anlaştı

Finansal teknolojiler ve veri analitiği alanında 25 yıllık deneyimiyle kurumların dijital dönüşümüne rehberlik eden GTech, 20'den fazla ülkeye inovatif çözümler ihraç etmeyi sürdürüyor. Şirketin son durağı, Afrika'nın önde gelen finans kuruluşlarından Bank of Kigali oldu.

Bu iş birliği kapsamında GTech, bankanın kurumsal verilerini tek çatı altında toplayan, karar alma süreçlerini hızlandıran ve doğruluğunu artıran modern bir finansal veri ve analitik platformu kuruyor. Projenin merkezinde yer alan Symphony Analytics ürünü, bankacılık sektörüne özel önceden modellenmiş veri yapısı, ELT iş akışları ve hazır gösterge panolarıyla "tek doğru veri kaynağı" anlayışını hayata geçiriyor.

200'ün üzerinde KPI ve 15'ten fazla pano sayesinde Bank of Kigali'nin iş birimleri, müşterilerini daha iyi tanıyıp tutarlı ve denetlenebilir kararlarla kişiselleştirilmiş teklifler sunabiliyor. Platform; raporlama hızını artırırken, maliyetleri düşürüyor ve riskleri erken aşamada tespit ederek potansiyel zararları azaltıyor.

GTech Yönetici Ortağı Gürhan Taşkaya, iş birliğini şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu ortaklığın merkezinde ‘güvenilir veri' ve ‘yetkin insan' kriterleri var. Symphony Analytics ile Bank of Kigali'de tekilleştirilmiş bir veri omurgası kuruyor, yerel ekibe kalıcı bir yetkinlik seti bırakıyoruz. Ruanda'nın en büyük bankasıyla yürüttüğümüz, Türkiye'den Afrika'ya bankacılık yazılımı ve veri teknolojisi ihracatının ölçeklenebilir bir modeli olan bu çalışma; bölgenin dijital dönüşümüne, veri teknolojilerine ve insan kaynağının gelişimine somut katkı sağlayacak."