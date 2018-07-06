Türk Telekom: Bize herhangi bir bildirim yapılmadı

06 Temmuz 2018

Türk Telekom, ana ortağı Otaş'tan alacaklı bankaların şirket hisselerini devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurması üzerine açıklamada bulundu.

Şirket, başvuruya dair kendilerine bilgi verilmediğini belirtti. Türk Telekom, kendilerine bildirim yapılması durumunda kamuoyuna ayrıca açıklama yapacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yapıldı.

"Rekabet Kurumu'nun web sitesinde Ojer Telekomünikasyon'un şirketimiz Türk Telekomünikasyon'daki yüzde 55 oranındaki paylarının işlem özelinde kurulacak bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması işlemi için Rekabet Kurumu'na başvurulduğuna dair bir duyuru yayınlanmıştır. Söz konusu duyuru ile ilgili Şirketimiz Türk Telekomünikasyon'a herhangi bir bildirim yapılmamıştır. Bu konuda Şirketimize bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir."