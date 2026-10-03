Türk Telekom, Darülaceze sakinlerini AKM’de ağırladı

4 Ekim tarihine kadar sürecek festival kapsamında Türk Telekom Gö­nüllüleri, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Darülaceze sakinle­rini bu yıl da AKM’de ağırladı. Darülaceze sakinleri, AKM Ti­yatro Salonu’nda gerçekleştiri­len İncesaz konserini izleyerek kültür ve sanatla buluştu.

Türk Telekom İletişim, TV ve Diji­tal Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, “Türk Telekom olarak ‘Türki­ye’ye Değer’ anlayışımızla tek­nolojiyi insan ve toplumsal fayda odağında kullanırken, kültür ve sanatın birleştirici gücünü top­lumun her kesimiyle buluştur­mayı önemsiyoruz.

Türkiye’nin kültür ve sanat belleğinde önem­li bir yere sahip olan, teknoloji sponsoru ve ana destekçisi ol­duğumuz Atatürk Kültür Mer­kezi’nde, herkesin kültür-sana­ta eşit katılımını destekleyen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Dünya Yaşlılar Gü­nü’nde Darülaceze sakinlerini bir kez daha AKM’de ağırladık. Türk Telekom olarak toplumun farklı kesimlerine dokunan, sos­yal dayanışmayı güçlendiren ve kalıcı değer yaratan çalışmala­rımızı sürdürmeye devam ede­ceğiz” dedi.