Türk Telekom destekli girişimci kadınlar dünya pazarlarına açılıyor

Türk Telekom, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kadın girişimcilerin dijital yetkinliklerini artırmaya devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen “Dijitalde Hayat Kolay” projesi sayesinde kadın girişimciler, ürün ve hizmetlerini uluslararası pazarlara taşımaya başladı.

E-ticaret, yapay zekâ kullanımı ve dijital pazarlama alanlarında eğitim alan kadınlar, Belçika’dan Avusturya’ya, Amerika’dan küresel teknoloji şirketlerine kadar uzanan ihracat ve iş ağları kuruyor.

50 binden fazla kadına eğitim verildi

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, projeyle 2019 yılından bu yana 50 binin üzerinde kadına yüz yüze ve çevrim içi eğitim verildiğini belirtti.

Şahin, teknolojiyi yalnızca bir araç değil, toplumsal fayda ve ekonomik değer üreten bir güç olarak gördüklerini ifade ederek, kadınların dijital fırsatlarla daha rekabetçi ve sürdürülebilir iş modelleri kurmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Proje kapsamında bugüne kadar 50 girişime iş geliştirme desteği sağlanırken, 2026 yılında 15 bin kadına daha eğitim verilmesi hedefleniyor.

Adana’dan ABD’ye ihracat başarısı

Adana’da kurduğu Cezy & Pepcubes markasıyla şekersiz ve doğal hammaddelerden havuç bazlı atıştırmalık geliştiren girişimci Selen Canoğulları, proje kapsamında aldıkları eğitim ve hibe desteği sayesinde Amerika pazarına açıldıklarını belirtti.

Canoğulları, Türk Telekom’dan aldıkları destekle ambalajlarını uluslararası standartlara taşıdıklarını ve Kanada ile Avrupa ülkeleriyle de görüşmelere başladıklarını ifade etti.

Yerel dokuma küresel marka haline geldi

Tekirdağ’da coğrafi işaretli Karacakılavuz dokumasını modern tasarımlarla buluşturan Büruz markasının kurucusu Pelin Begüm Karadağ da dijitalleşme sayesinde uluslararası görünürlük kazandıklarını söyledi.

Karadağ, proje kapsamında aldıkları mentörlük ve dijital beceri eğitimleri sayesinde markalarının uluslararası ödüller alan bir yapıya dönüştüğünü belirtti.

Yapay zekâ destekli istihdam çözümü

İstanbul merkezli sosyal girişim ES Kariyer’in kurucusu Esra Odabaşı ise engelli bireylerle şirketleri eşleştiren yapay zekâ destekli yetenek havuzu geliştirdiklerini açıkladı.

Odabaşı, “PowerPool” isimli sistem sayesinde küresel teknoloji şirketlerine istihdam çözümleri sunduklarını ifade etti.

Kadın kooperatifleri Avrupa’ya açılıyor

Uşak’ta faaliyet gösteren SS Kilim Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin kurucusu Nezahat Hıdır da lavanta yağlarından üretilen kozmetik ürünlerini Belçika ve Avusturya’ya ihraç ettiklerini söyledi.