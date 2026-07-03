Türk Telekom ile cezaevlerinde yeni dönem: Yapay zekâ destekli dijital dönüşüm için yeni protokol

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Türk Telekom, kamu kurumlarının dijitalleşmesine yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan yeni protokol kapsamında, ceza infaz kurumlarında yapay zekâ, büyük veri ve yerli teknolojilerin daha etkin kullanılması amaçlanıyor. Yaklaşık yedi yıldır sürdürülen Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi (ACEP) de yeni teknolojilerle geliştirilmeye devam edecek.

Cezaevlerinde yapay zekâ destekli yeni dönem başlıyor

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz arasında imzalanan yeni protokol, ceza infaz kurumlarında dijital dönüşüm sürecini ileri taşımayı hedefliyor. Protokol kapsamında güvenlik, rehabilitasyon hizmetleri ve dijital altyapının yeni nesil teknolojilerle güçlendirilmesi planlanıyor.

ACEP projesi 200 ceza infaz kurumunda kullanılıyor

Tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi (ACEP), bugün 200 ceza infaz kurumunda aktif olarak kullanılıyor. Sistem sayesinde hükümlü ve tutuklular aileleriyle görüntülü görüşme yapabiliyor, e-Doktor hizmetlerinden yararlanabiliyor, Bakanlıkla doğrudan iletişim kurabiliyor ve dijital kantin ile ödeme hizmetlerine erişebiliyor.

Çelebi Yılmaz: Dijital kapasiteyi daha da artıracağız

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, yeni protokolle birlikte büyük veri ve yapay zekâ teknolojilerinden yararlanarak ceza infaz kurumlarının güvenliğini, rehabilitasyon hizmetlerini ve dijital kapasitesini daha ileri seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Yılmaz ayrıca, ceza infaz personeline yönelik avantajlı Türk Telekom tarife paketlerinin de yakında açıklanmasının planlandığını ifade etti.

Ebubekir Şahin: Kamunun dijital dönüşümüne katkıyı sürdüreceğiz

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ise kamu hizmetlerinin hızlı, modern ve kesintisiz sunulmasını öncelikleri arasında gördüklerini belirterek, yerli mühendislik gücüyle geliştirilen çözümler sayesinde kamu yönetiminde verimliliği artırmaya devam edeceklerini söyledi. Şahin, yeni iş birliği protokolünün Türkiye'nin "Dijital Türkiye" vizyonuna katkı sağlayacağını ve yerli teknoloji çözümlerinin kamu hizmetlerinde kullanımını güçlendireceğini vurguladı.