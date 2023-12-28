Türk Telekom, kendi elektriğini üretecek

Fikret ÇENGEL

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yıllık 700 MW güç kullanımı ile Türkiye yıllık elektrik tüketiminin binde 4’ünü kullandıklarını belirtti.

Önal, 2026’ya kadar sürecek yatırımla Güneydoğu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde kurulacak güneş tarlaları ile yıllık 465 MW yani toplam tüketimin yüzde 65’ini güneş enerjisinden sağlayacaklarını kaydetti.

Sürdürülebilir ve yerli teknolojilere öncülük eden bir büyüme modeli ile 2024 yılına hazırlandıklarını belirten Ümit Önal, yabancı şirketlerle Türkiye'de yeni nesil teknolojiler üretmek üzere ortak yatırım için görüştüklerini söyledi.

Önal, "Söz konusu iş birliğimizle, Türk mühendislerinin de katkılarıyla üreteceğimiz yerli teknolojiyi yurtdışına ihraç edeceğiz" dedi.

İmtiyaz sözleşmesi

Bir grup basın mensubuyla sohbet toplantısı düzenleyen Önal, 2024'te gündem maddelerinin dijitalleşme, yerli teknolojilerinin geliştirilmesi ve imtiyaz süreci olacağını söyledi.

Önal, şöyle konuştu: “Türkiye'nin dijitalleşmesi için 2005'ten bugüne 20 milyar dolarlık yatırım yaptık. 2022'den 2023'e yatırımlarımız ilk 9 ayda yüzde 74 büyüdü. Yıl sonunda da bundan aşağı inmeyecektir. 2024 yatırımlarını şubatta açıklayacağız. Yatırım trendimiz devam edecek. Bu yılın başında sabit hat hizmetleri imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi için BTK'ya başvurduk. İmtiyaz Şubat 2026'da bitecek. Türk Telekom da bunun için bedel ödeyecek. Bu rakamı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BTK belirleyecek. 25 yıllık bir uzatma olacağını düşünüyoruz. Ülkemizin fiberleşmesinin ve dijital dönüşümünün tamamlanması adına imtiyazın yenilenmesi büyük önem taşıyor.”

İmtiyaz konusunun netleşmesinin ardından şirketin önünün açılacağını belirten Önal, ikincil halka arzın da gündeme gelebileceğini ifade etti.

Yeni halka arz

Önal şöyle devam etti; “Bu konuda kararı şirketin sahipliği verecek. Ancak daha önceki açıklamalarda bu vurgulandı. Biz ilk adım olarak imtiyazın uzatılmasını ardından şirketin değerinin artmasını ve halka arzların gündeme gelmesini bekliyoruz.”

G konusundaki fikirlerinin çok net olduğunu anlatan Önal, “Hedefimiz 5G'ye olabildiğince yerli unsurlara geçerek ülkemizin bu teknolojiyi kullandıran bir güç olmasını sağlamak” dedi. Yeşil dönüşümü başlattıklarını, dünyada elektrik tüketimini azaltan sayılı operatörler arasında olduklarını kaydeden Önal, şunları söyledi:

GES'e 465,8 MW yatırım

"Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum çalışmalarımızı 2024 yılında hızlandıracağız. Telekom olarak yıllık tüketimimiz 700 MW ile Türkiye yıllık tüketiminin binde 4’ünü oluşturuyor. 2024- 2026 yılları arasında Diyarbakır, Ağrı ve Sivas’ta kurulacak güneş tarlaları ile GES şirketimize tahsis edilen kurulu güç kapasitesini 465,8 MW'ye çıkararak tüketimin yüzde 65’ini karşılayacağız. Böylece karbon salınımı ciddi bir bizim de azaltan bir teknoloji şirketine dönüşeceğiz.”

427 bin km uzunluğunda fiber Önal, BTK’nın ilk yarıyıl verilerine göre, Türkiye’nin 536 bin kilometre olan fiber ağ uzunluğunun, 419 bin kilometresini Türk Telekom olarak tek başlarına tesis ettiklerini söyledi. Üçüncü çeyrek itibarıyla şirketin fiber ağ uzunluğunun 427 bin kilometreye çıktığını vurgulayan Önal, “Fiberin ülkemizdeki kapsama oranını yüzde 94’lere çıkardık. Türkiye’yi dijitalleştiren bir kurum varsa o da biziz” şeklinde konuştu.

37 bin istihdam sağlıyor Bu yılın dokuz ayında karlılıklarının iyi gitmesi nedeniyle yatırım hedeflerini yukarı yönlü revize ettiklerini belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yılın ilk 9 ayında gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 55.6 milyar TL’ye yükseltti. Dokuz aylık net karımız ise 4,5 milyar TL. Yatırım hedefimizi 19 milyar TL civarına çıkardık. Halen 37 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Değişen koşullara bağlı olarak istihdam politikamız da büyümeye devam edecek” dedi.

14 ilde 50 şarj istasyonu

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