Türk Telekom, olağanüstü genel kurula gidiyor

26 Haziran 2018

Türk Telekom'un yönetim kurulu üyelerinin seçimin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısı 19 Temmuz'da yapılacak. Şirketin 12 üyeden oluşan yönetim kurulu üyelerinin tamamının görev süresi gelecek ay dolacak.

Son olarak Temmuz 2015'te seçilmiş, müteakip görevden ayrılanlar yerine seçilenlere de Temmuz ayı sonuna kadar görev verilmişti.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre toplantı gündemi yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve üyelere kanunlar doğrultusunda yetki verilmesinden oluşuyor.

Konuya yakın bir kaynak da toplantıda sadece yönetim kurulunun üyelerinin seçileceğini ifade etti.