Türk Telekom TAMBU’dan Mercedes kazanma fırsatı

30 Ocak 2018

Türk Telekom’un, yerli teknoloji geliştirme vizyonundan hareketle kullanıma sunduğu dijital klavyesi Tambu’yu indiren milyonlarca kişiden biri, Türk Telekom’dan Mercedes A 180 kazanma şansına sahip oluyor.

İnce belli bardaktaki çaydan, nazar boncuğuna kadar kültürümüze ait pek çok çıkartmanın yanı sıra, terlik atan anne gibi günlük hayatımızı yansıtan hareketli çıkartmaların yer aldığı Tambu, bir kullanıcısına araba hediye ediyor.

Türk Telekom’dan Mercedes A 180 kazanmak isteyen kullanıcılar, Android veya IOS uygulama mağazalarından Türkiye’nin ilk platform özellikli dijital klavyesi olan Tambu’yu ücretsiz indirerek ve kullanarak, 15 Nisan’a kadar çekilişe katılabilecek.

TAMBU dünyanın her yerinde

Türk Telekom, platform özellikli yerli dijital klavye uygulaması Tambu’yu, Ağustos ayı sonunda lanse etti. Kısa zamanda büyük ilgi gören ve dünyanın her yerinden, herhangi bir operatör müşterisi tarafından kullanılabilen Tambu, eğlenceli ve akıllı bir Türkçe klavye kullanmak isteyenlerin favorisi durumuna geldi.