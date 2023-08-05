Türk Telekom TT Ventures ile şarj ağı işletmecisi oldu

Türkiye’de otomotiv sektöründe yaşanan elektrifikasyon dönüşümünü destekleyen Türk Telekom'unKurumsal Girişim Sermayesi Şirketi TT Ventures, ‘E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı’ projesini hayata geçirdi. ‘Elektrikli Araç Şarj İşletmeciliği’ pazarına ‘Şarj Ağı İşletmecisi’ olarak adım atan şirket, karbon ayak izini azaltmak, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak, finansal değer yaratmak ve özellikle kendi enerjisini üretebilme anlayışı ile Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum çalışmalarını da hızlandırdı. Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi hedeflediklerini söyleyen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Yeni nesil ve çevreci teknolojilerle, doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçerken, çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik noktasında değer yaratmayı amaçladığımız şarj istasyonları projemiz ile elektrikli araç kullanıcılarına, her anlamda güvenli, çevreci ve jeneratörler ile beslenen kesintisiz bir şarj hizmeti sunuyoruz. Üstlendiğimiz her projede olduğu gibi, çevresel problemleri en aza indirmeyi milli bir mesele olarak görüyoruz” dedi.

Dört büyük şehirde kurulum tamamlandı

Proje ile ilgili bilgi veren Önal, “Otomotiv sektöründeki elektrifikasyon dönüşümüne katkı sağlayacak olan şarj istasyonlarının öncelikle İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Ankara, İzmir ve Bursa’da istasyon kurulumlarını tamamladığını dile getirdi. Yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli güçlendiren bu yatırımların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini dile getiren Önal, “İnsanı, toplumu ve doğayı merkeze alan bir anlayış ile pusulamız olarak gördüğümüz ‘Türkiye’ye Değer’ vizyonumuz çerçevesinde, tüm proje ve yatırımlarımızı Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile daha da güçlendirmek için durmaksızın çalışıyoruz” diye konuştu. Kaynaklar alanında teknoloji dönüşümünü desteklediklerini ifade eden Önal, “Karbon tasarrufu sağlanmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

Güneş enerjisi santrali kuracak

Türk Telekom olarak, üstün teknolojilerini insana, topluma ve doğaya faydaya dönüştürecek şekilde kullanmaya devam ettiklerini dile getiren Önal, "Sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini iş modellerimize entegre etmeyi hedefliyoruz. Amacımız karbon ayak izini azaltmak, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak, finansal değer yaratmak ve özellikle kendi enerjimizi üretebilme anlayışı ile Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurmak. Çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu kapsamda şirketimize, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından 405,8 MWe kurulu güç kapasitesi tahsis edildi. Yenilenebilir enerji alanındaki potansiyeli güçlendiren bu yatırımlarımız ilerleyen dönemde de devam edecek” diye konuştu.