Türk Telekom ve HSBC arasında 221,8 milyon dolarlık kredi anlaşması

Türk Telekom, yatırımlarını ve stratejik büyüme planlarını desteklemek üzere uluslararası finansman kaynaklarını güçlendirdi. Şirket, HSBC ile 221.782.881,25 dolar tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı.

Finnvera sigortası kapsamında sağlandı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, kredinin Finlandiya ihracat kredi kuruluşu Finnvera sigortası kapsamında sağlandığı belirtildi. HSBC ise anlaşmada orijinal kreditör ve aracı banka olarak yer aldı.

Vade ve maliyet detayları

Kredinin nihai vadesi Mayıs 2036 olarak açıklanırken, ortalama vadesi 4,4 yıl olacak. Sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dahil toplam maliyetin ise yıllık Term SOFR + yüzde 2,37 seviyesinde olduğu bildirildi.

Yatırımlar ve büyüme için kullanılacak

Türk Telekom, sağlanan bu uzun vadeli kaynağın grubun yatırımlarının finansmanı, stratejik girişimlerinin desteklenmesi ve büyüme planlarının hayata geçirilmesi için kullanılacağını açıkladı.