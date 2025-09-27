Türk Telekom ve HSBC arasında 221,8 milyon dolarlık kredi anlaşması
Türk Telekom, yatırımlar ve büyüme planlarının finansmanı amacıyla HSBC ile 221,8 milyon dolar tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı. Finnvera sigortası kapsamında sağlanan kredinin nihai vadesi Mayıs 2036, ortalama vadesi ise 4,4 yıl olarak açıklandı. Kredinin toplam maliyetinin ise yıllık Term SOFR + yüzde 2,37 olduğu belirtildi.
Türk Telekom, yatırımlarını ve stratejik büyüme planlarını desteklemek üzere uluslararası finansman kaynaklarını güçlendirdi. Şirket, HSBC ile 221.782.881,25 dolar tutarında uzun vadeli kredi anlaşması imzaladı.
Finnvera sigortası kapsamında sağlandı
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, kredinin Finlandiya ihracat kredi kuruluşu Finnvera sigortası kapsamında sağlandığı belirtildi. HSBC ise anlaşmada orijinal kreditör ve aracı banka olarak yer aldı.
Vade ve maliyet detayları
Kredinin nihai vadesi Mayıs 2036 olarak açıklanırken, ortalama vadesi 4,4 yıl olacak. Sigorta primi ve diğer peşin maliyetler dahil toplam maliyetin ise yıllık Term SOFR + yüzde 2,37 seviyesinde olduğu bildirildi.
Yatırımlar ve büyüme için kullanılacak
Türk Telekom, sağlanan bu uzun vadeli kaynağın grubun yatırımlarının finansmanı, stratejik girişimlerinin desteklenmesi ve büyüme planlarının hayata geçirilmesi için kullanılacağını açıkladı.