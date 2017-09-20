Türk Telekom ve Turkcell dünya devlerini ağırlıyor

20 Eylül 2017

Teknolojinin iki devi Türk Telekom International ve Turkcell Superonline, dünya devlerini Türkiye’de bir araya getirmek için güçlerini birleştirdi.



21-22 Eylül 2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Türk Telekom International & Turkcell Superonline uluslararası operatörler müşteri etkinliğinde, “Türkiye’yi internetin ana rotası, İstanbul’u bölgenin teknoloji merkezi yapma” stratejisi kapsamında önemli mesajlar verilecek. Etkinliğe 40’ın üzerinde ülkeden 90 şirket ve 200 katılımcı bekleniyor.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye’nin iki telekom devinin dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerini ülkemizde ağırlamasının büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizerek, “Turkcell olarak Türkiye’nin faydasına olacak her türlü konuda destek vermeye özen gösteriyoruz. Bu etkinlikte de dünyada teknolojiye yön veren şirketleri, Türk Telekom ile birlikte ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle Türk Telekom’a da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



Türk Telekom CEO’su Paul Doany: “Türkiye bölgenin veri üssü ve iletişim köprüsü”



Türk Telekom CEO’su Paul Doany, Turkcell ile gerçekleştirdikleri işbirliği kapsamında şunları kaydetti: “Türkiye hemen her sektörde derinleşmiş, güçlü üretim ve hizmet kapasitesiyle bölgesinin en sofistike ekonomilerinden biri. Doğu-batı arasında başta enerji ve teknoloji olmak üzere çok farklı sektörlerde tam anlamıyla bir köprü. Türk Telekom olarak grup şirketlerimizle birlikte Türkiye’nin kıtalararası bir veri üssü ve iletişim köprüsü olması vizyonu ile hareket ediyor, yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarımızla altyapımızı güçlendiriyoruz. Türkiye’nin, sadece bölgenin değil dünyanın veri üssü olması için bu etkinliğin Türkiye’de gerçekleştirilebilmesi için Turkcell ile el ele verdik. Bu anlamda Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini sektörümüz adına çok değerli buluyor ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. ”