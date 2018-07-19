Türk Telekom'da yönetime yeni üye

19 Temmuz 2018

Bankaların yüzde 55 hissesini devralmaya hazırlandığı Türk Telekom'un bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında 12 yönetim kurulu üyesinden biri hariç hepsi tekrar seçildi.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre yönetim kurulunda ana hissedar Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) tüm yönetim kurulu üyeleri tekrar seçildi.

Hazine adına Ulaştırma Bakanlığı ve Türkiye Varlık Fonu'nun aday gösterdiği bağımsız yönetim kurulu üyelerinden cumhurbaşkanlığı genel sekreteri Fahri Kasırga, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut tekrar bu görevlere seçilirken, görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yerine Cumhurbaşkanı Danışmanı Sefer Turan yönetim kurulu üyesi seçildi.

Hazine'nin sahip olduğu imtiyazlı hisseyi temsil eden Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka da yönetim kurulu üyeliğine tekrar seçildi.

Türk Telekom'un yüzde 55'ine sahip olan OTAŞ, 2013 yılında aldığı 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi bankalara geri ödeyememesi üzerine hisselerini bankaların kuracağı özel amaçlı bir şirkete devredecek. Bu işlemin tamamlanması için gerekli onay ve izinlerin alınması gerekiyor.

Genel kurul toplantısı hisse devir işleminin tamamlanması öncesinde gerçekleşiyor. Tüm yönetim kurulu üyeleri üç yıl süreliğine seçildi.

Kaynak: Reuters