Türk Telekom’dan anlamlı etkinlik

11 Ekim 2017

Türk Telekom, Engelsiz Yaşama Derneği (EY-DER) ile birlikte hayata geçirdiği Günışığı Projesi kapsamında, Dünya Görme Günü’ne özel bir çalışmaya imza attı.



Türk Telekom çalışanlarının çocukları ve proje kapsamında eğitim gören Günışığı Çocukları, derneğin Ankara’da bulunan merkezinde bir araya geldi. Bu özel güne dikkati çekmek amacıyla gerçekleşen etkinlikte buluşan çocuklar, balık ağı oyunu, beden perküsyonu ve seramik çalışması ile birbirleriyle daha yakın iletişim kurma fırsatı buldular.

Birlikte öğrendiler, birlikte başardılar

Dünya Görme Günü’ne dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Günışığı Çocukları ve Türk Telekom çalışanlarının çocukları ilk olarak, beraberce strateji geliştirebildikleri bir takım oyunu olan 'Balık Ağı' oyununu oynadı. 20 öğrencinin katılımı ile oynanan oyunda, ebenin dokunduğu ilk kişinin elini tutan iki çocuğun diğer çocukları yakalanması amaçlanıyor. Arkadaşınca yakalanan her çocuk el ele tutuşarak çemberi büyütüyor ve sonrasında tüm çocuklar el ele tutuşup, tek vücut halinde son kalan bir kişiyi de yakalayana dek oyun devam ediyor.



Günışığı çocukları, etkinliklerin devamında ise vücut ve ellerini kullanarak alkış, dizlere vurma gibi seslerle bir ritim korosu oluşturdukları 'Beden Perküsyonu' performansına yine birlikte imza attılar. Hemen ardından gerçekleştirilen 'Seramik Çalışması' kapsamında ise Günışığı Çocukları, seramik hamurundan çiftlik hayvanları, ev, ağaç gibi figürler üreterek ortak bir kompozisyon oluşturdular.

2013 yılından bu yana kutlanıyor

Dünya Görme Günü, Dünya Sağlık Örgütü’nün "Evrensel Göz Sağlığı Küresel Eylem Planı" başlığı ile 2013 yılında, topluluk üyesi ülkeler tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Dünya Görme Günü, her yıl Ekim ayının ikinci perşembe günü, körlük ve görme bozukluğuna odaklanmak ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak amaçlı kutlanan özel bir gün olarak tanımlanıyor.



Dünya çapında çok sayıda kuruluş, "Dünya Görme Günü" ile ilgili çeşitli araştırma, uygulama ve etkinliklerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşıyor ve evrensel göz sağlığının mümkün olacağına inanıyor. Bu yıl yapılacak olan etkinliklerin ana teması ise "Harekete Geçme" ve "Uluslararası Görme Vizyonu Edinme" olarak belirlendi.



Dünya Sağlık Örgütü Körlüğü Önleme Programı’nın verilerine göre de ülkemizde 78 bin görme engelli bulunuyor ve bu sayının yaklaşık olarak 62 bin kadarının da az gören olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, uluslararası entegrasyon sağlanarak göz sağlığı politikalarını geliştirmek, uygulamak ve ihtiyacı olan herkesin bu hizmetlere erişimini sağlayabilmek adına, ‘Önlenebilir Körlüğü’ gidermek için bu tarz iş birliklerinin geliştirilmesi de gelecek projeksiyonları arasında yer alıyor.