Türk Telekom'dan Babalar Günü'ne özel kampanya

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Türk Telekom, sevdiklerine teknolojik hediye vermek isteyen müşterilerine fırsat hazırladı.

Kampanyadan faydalanmak isteyen Türk Telekom mobil ve evde internet müşterilerinin 3 aydan 12 aya kadar taahhüt vermesi yeterli oluyor.

Şirketin, 5G uyumlu akıllı telefonları avantajlı koşullarla müşterileriyle buluşturduğu kampanya, 18-25 Haziran'da geçerli olacak.



Kampanya dahilinde şirketin sunduğu özel fiyat ve ödeme seçenekleriyle Apple, Samsung, Xiaomi, Tecno, Oppo, Hiking ve farklı birçok markaya ait akıllı telefon ve yeni nesil aksesuarlar satın alınabiliyor.

Babalar Günü'nde teknolojik bir hediye arayanlar için öne çıkan fırsat, farklı ihtiyaç ve bütçelere hitap eden cihaz seçenekleri sunuyor.

Kampanyada, seçili iPhone ve Samsung S Serisi akıllı telefonlar peşin fiyatına 3 taksit avantajıyla alınabiliyor. Ayrıca seçili akıllı telefon modelleri ve yeni nesil aksesuarlarda peşin fiyatına 6 taksit imkanının yanı sıra 5 bin liraya varan indirim fırsatları da sunularak, teknoloji tutkunlarına alışveriş olanakları sağlanıyor.

Kampanya hakkında detaylı bilgiye şirketin mağazaları ve internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.