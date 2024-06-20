Türk Telekom'dan Dünya WiFi Günü'ne özel ücretsiz internet

İstanbul Havalimanı ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) başta olmak üzere binlerce noktada WiFi internet hizmeti sağlayan şirket, stadyumlarda, restoranlarda, marinalarda, uçak içlerinde ve otobüs-feribot gibi toplu taşıma alanlarında da hizmet veriyor. Şirket ayrıca, Hitit Kültür ve Turizm Projesi kapsamında kütüphane, müze ve ören yerlerinde de WiFi deneyimi sunuyor.

Teknolojiyi insana yardım ve faydaya dönüştürüyoruz

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, şirketin güçlü altyapısına ve hizmet ağına dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yenilikçi dijital servislerimiz ve yerli teknoloji girişimlerine yönelik adımlarımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Teknolojiyi insana yardım ve faydaya dönüştürürken yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 81 ili uçtan uca fiber internet ile donatıyor, kullanıcılarımızı WiFi hizmetlerimizle buluşturuyoruz."