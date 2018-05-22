Türk Telekom'dan Otaş açıklaması

22 Mayıs 2018

Türk Telekom, Otaş'ın bazı bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırması kapsamda hisse devrinin de gündemde olduğu haberleri üzerine açıklamada bulundu.

Türk Telekom, mevcut durumda, süreç ve/veya planın neticesi ile ilgili Türk Telekom'a herhangi bir resmi bildirim yapılmadığını bildirdi.

Bu konuda resmi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyunun ivedilikle bilgilendirileceği bildirildi.

Konuya yakın 5 kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Otaş’a kredi veren bankalar ve diğer taraflar yaklaşık 4,75 milyar dolarlık kredinin çözümü için bugün İstanbul’da bir araya gelecek.

Kaynaklara göre toplantıya bankalar, hükümetten yetkililer, hukuk firmaları, danışmanlık firmaları katılacak.

Otaş’a verilen kredide Akbank yaklaşık 1,5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip.