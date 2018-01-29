ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

Türk Telekom'dan TAMBU'ya özel reklam

Türk Telekom, coğrafya ve operatör bağımsız olarak kullanılabilen dijital klavyesi TAMBU'ya özel bir film hazırladı.

Türk Telekom'dan TAMBU'ya özel reklam
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Türk Telekom, dijital klavyesi Tambu özelinde hazırladığı filmi izleyicilerin beğenisine sundu. Filmde, tipik bir Türk mahallesinde geçen olaylar ve diyaloglar eğlenceli bir dille anlatılıyor.

Türkiye'nin ilk yerli dijital klavyesi Tambu'da yer alan ve kültürümüzü yansıtan hareketli çıkartmalar, eğlenceli GIF'ler, atasözleri, anında çeviri gibi özellikler günlük hayata uyarlanıyor.

Tambu, coğrafya ve operatör bağımsız olarak sunuluyor.

Tambu Türk Telekom

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.