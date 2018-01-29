Türk Telekom'dan TAMBU'ya özel reklam
Türk Telekom, coğrafya ve operatör bağımsız olarak kullanılabilen dijital klavyesi TAMBU'ya özel bir film hazırladı.
Türk Telekom, dijital klavyesi Tambu özelinde hazırladığı filmi izleyicilerin beğenisine sundu. Filmde, tipik bir Türk mahallesinde geçen olaylar ve diyaloglar eğlenceli bir dille anlatılıyor.
Türkiye'nin ilk yerli dijital klavyesi Tambu'da yer alan ve kültürümüzü yansıtan hareketli çıkartmalar, eğlenceli GIF'ler, atasözleri, anında çeviri gibi özellikler günlük hayata uyarlanıyor.
Tambu, coğrafya ve operatör bağımsız olarak sunuluyor.