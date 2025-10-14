Türk Telekom’dan Türkiye’de bir ilk: 5G hologram basın toplantısı

Türk Telekom, Türkiye’nin dijitalleşme sürecine yön verecek yeni bir adım attı. Şirket, 5G teknolojisiyle canlı hologram basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi.

Toplantıya Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, fiziksel olarak salonda bulunmadan, 5G destekli holografik görüntüsüyle canlı olarak katıldı. Önal, 16 Ekim’de yapılacak 5G frekans ihalesi öncesinde şirketin vizyonunu ve hazırlık sürecini değerlendirdi.

“5G çağının da öncüsü olacağız”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yaptığı konuşmada 5G’nin Türkiye için bir teknoloji geçişinden çok, dijital dönüşümün anahtarı olduğunu vurguladı:

“Güçlü fiber altyapıyı 5G’nin temel taşı olarak konumlandırmak ve 5G’ye en hazır operatör olma vizyonumuzu sürdürmek istiyoruz.” dedi.

Önal, Türkiye’de ilk kez canlı hologram bağlantısıyla gerçekleştirilen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda fiziksel olarak aranızda değilim ama 5G destekli holografik görüntüm ve sesimle karşınızdayım. 5G’nin sunduğu yüksek veri iletim hızı ve ultra düşük gecikme sayesinde bu görüntü kesintisiz olarak size ulaşıyor.”

“515 bin kilometre fiber ağımızla 5G’ye hazırız”

Önal, Türk Telekom’un fiberleşme oranında Avrupa’nın ilk sıralarında yer aldığını hatırlattı:

“Baz istasyonlarının fiberle bağlanması konusunda yüzde 55’lik bir orana ulaştık. 515 bin kilometreyi aşan fiber ağımızla 2030 hedeflerinin şimdiden üzerine çıktık. FTTH Council verilerine göre Türkiye, Avrupa’da en çok haneye fiber ulaştıran üçüncü, en çok aboneye sahip dördüncü ülke konumunda.”

Bu altyapının, 5G’ye geçişte Türkiye’ye büyük avantaj sağlayacağını belirten Önal, “5G çağının da öncüsü olacağız” ifadelerini kullandı.

“5G frekans tahsisi, Türkiye’yi dijital geleceğe taşıyacak”

Önal, 16 Ekim’de yapılacak 5G ihalesini yalnızca bir frekans satışı değil, Türkiye’nin dijital geleceğine atılmış stratejik bir adım olarak gördüklerini belirtti.

“5G’nin gücünü hayatın tüm alanlarına yansıtarak dijital dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Hedefimiz; Türkiye’nin sadece teknoloji kullanan değil, teknoloji üreten bir güç haline gelmesidir” dedi.

Türk Telekom’un 2005’ten bu yana 22 milyar dolarlık yatırım yaptığını hatırlatan Önal, “Yerli teknoloji ekosisteminin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.