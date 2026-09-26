Türk Telekom'dan Türkiye'ye çevreci teknoloji yatırımları
Türk Telekom, ABD’de gerçekleştirilen New York İklim Haftası kapsamında sürdürülebilir finans stratejisini paylaştı. Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, “Ulaştığımız 1,1 milyar dolar seviyesindeki yeşil finansman hacmi ile sektörümüzde bu alanda lider konumdayız” dedi.
Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olan Türk Telekom, ABD’de gerçekleştirilen New York İklim Haftası kapsamında sürdürülebilir finans stratejisini anlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak amacıyla çevreci teknoloji ve yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürüyor. Fiber altyapıdan 5G ve ötesi mobil altyapıya, veri merkezlerinin güçlendirilmesinden yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar geniş bir alanda sürdürdüğü faaliyetler için yatırım kapasitesini sürekli artıran Türk Telekom’un sermaye piyasalarındaki konumu sayesinde finansman kaynaklarını çeşitlendirerek dijital gelecek yatırımlarını güvence altına aldığı belirtildi.
Şirket, finans sektörü dışında Türkiye’deki ilk sürdürülebilir eurobond ihracını gerçekleştirerek 500 milyon dolar kaynak sağladı. Ekim 2025’te ise 7 yıl vadeli 600 milyon dolar tutarındaki yeşil eurobond ihracıyla toplam yeşil finansman hacmini 1,1 milyar dolara yükselten Türk Telekom, sektöründeki en büyük yeşil finansman hacmine ulaştı.
Yatırımlar hızla devam ediyor
Açıklamada, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Finans 2.0: Sermaye Piyasalarında Sürdürülebilirlik Gündeminin Gelişimi” başlıklı paneldeki konuşmasına yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, Türkiye’yi geleceğe taşıyan dijital dönüşüm yatırımlarına hızla devam ettiklerini belirtti. Karademir, sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerinin merkezine yerleştirdiklerini belirterek, geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla altyapılarını en yeni çevreci teknolojilerle geliştirirken, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını da kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.
Finansman kaynakları çeşitlendiriliyor
COP31’in Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olarak bu vizyonu küresel ölçekte ortaya koyduklarını vurgulayan Karademir, “Yarına Sözümüz Var” yaklaşımıyla da sürdürülebilir finansman anlayışlarını desteklediklerini anlattı. Karademir, uzun vadeli yatırımları ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti: “Finans sektörü dışındaki şirketler arasında Türkiye’nin ilk sürdürülebilir eurobond ihracını gerçekleştiren şirket olmamızın yanı sıra ulaştığımız 1,1 milyar dolar seviyesindeki yeşil finansman hacmi ile sektörümüzde bu alanda lider konumdayız.
Sürdürülebilirlik ilkeleriyle entegre, şeffaf ve sorumlu bir finansman anlayışını benimserken, uluslararası sermaye piyasalarında elde ettiğimiz güven ve farklı finansman kaynaklarına erişim kapasitemiz stratejik yatırımlarımızı destekleyen önemli bir güç oluşturuyor. Elde ettiğimiz kaynaklar ile yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliği sağlayan yatırımlar başta olmak üzere birçok yeşil projenin yanında, dijital kapsayıcılığımızı artıracak yatırımlarımızın finansmanını sağlayacağız.” Finansal performans, yatırım kapasitesi ve risk yönetimi yaklaşımlarını şeffaf biçimde paylaşmaya devam edeceklerini aktaran Karademir, Türkiye’nin dijital geleceğine uzun vadeli değer yaratacak yatırımları da aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.