Google Haberler

Türk Telekom'dan Türkiye'ye çevreci teknoloji yatırımları

Türk Telekom, ABD’de gerçekleştirilen New York İklim Haftası kapsamında sürdürülebilir finans stratejisini paylaştı. Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, “Ulaştığımız 1,1 milyar dolar seviyesindeki yeşil finansman hacmi ile sektörümüzde bu alanda lider konumdayız” dedi.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türk Telekom'dan Türkiye'ye çevreci teknoloji yatırımları

Türkiye’nin ev sahipli­ğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İk­lim Değişikliği Çerçeve Sözleş­mesi’nin 31. Taraflar Konferan­sı’nın (COP31) “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destek­çisi olan Türk Telekom, ABD’de gerçekleştirilen New York İklim Haftası kapsamında sürdürü­lebilir finans stratejisini anlat­tı.

Şirketten yapılan açıklama­ya göre, Türk Telekom, gelecek nesillere daha yaşanabilir dün­ya bırakmak amacıyla çevreci teknoloji ve yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürüyor. Fiber altyapıdan 5G ve ötesi mobil alt­yapıya, veri merkezlerinin güç­lendirilmesinden yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar geniş bir alanda sürdürdüğü faaliyet­ler için yatırım kapasitesini sü­rekli artıran Türk Telekom’un sermaye piyasalarındaki konu­mu sayesinde finansman kay­naklarını çeşitlendirerek diji­tal gelecek yatırımlarını güven­ce altına aldığı belirtildi.

Şirket, finans sektörü dışında Türki­ye’deki ilk sürdürülebilir euro­bond ihracını gerçekleştirerek 500 milyon dolar kaynak sağla­dı. Ekim 2025’te ise 7 yıl vadeli 600 milyon dolar tutarındaki ye­şil eurobond ihracıyla toplam ye­şil finansman hacmini 1,1 milyar dolara yükselten Türk Telekom, sektöründeki en büyük yeşil fi­nansman hacmine ulaştı.

Yatırımlar hızla devam ediyor

Açıklamada, etkinlik kapsamın­da gerçekleştirilen “Sürdürülebi­lir Finans 2.0: Sermaye Piyasala­rında Sürdürülebilirlik Gündemi­nin Gelişimi” başlıklı paneldeki konuşmasına yer verilen Türk Te­lekom Finans Genel Müdür Yar­dımcısı Ömer Karademir, Türki­ye’yi geleceğe taşıyan dijital dö­nüşüm yatırımlarına hızla devam ettiklerini belirtti. Karademir, sürdürülebilirlik ilkelerini strate­jilerinin merkezine yerleştirdik­lerini belirterek, geleceğe daha ye­şil bir dünya bırakmak amacıyla altyapılarını en yeni çevreci tek­nolojilerle geliştirirken, enerji ve­rimliliği ve yenilenebilir enerji ya­tırımlarını da kararlılıkla sürdür­düklerini ifade etti.

Finansman kaynakları çeşitlendiriliyor

COP31’in Küresel Dijital Dö­nüşüm ve Teknoloji destekçi­si olarak bu vizyonu küresel öl­çekte ortaya koyduklarını vur­gulayan Karademir, “Yarına Sözümüz Var” yaklaşımıyla da sürdürülebilir finansman anla­yışlarını desteklediklerini an­lattı. Karademir, uzun vadeli ya­tırımları ve finansman kaynak­larını çeşitlendirmeye devam ettiklerine işaret ederek, şunla­rı kaydetti: “Finans sektörü dı­şındaki şirketler arasında Tür­kiye’nin ilk sürdürülebilir euro­bond ihracını gerçekleştiren şirket olmamızın yanı sıra ulaş­tığımız 1,1 milyar dolar seviye­sindeki yeşil finansman hacmi ile sektörümüzde bu alanda li­der konumdayız.

Sürdürülebi­lirlik ilkeleriyle entegre, şeffaf ve sorumlu bir finansman an­layışını benimserken, uluslara­rası sermaye piyasalarında el­de ettiğimiz güven ve farklı fi­nansman kaynaklarına erişim kapasitemiz stratejik yatırım­larımızı destekleyen önemli bir güç oluşturuyor. Elde ettiğimiz kaynaklar ile yenilenebilir ener­ji yatırımları ve enerji verimlili­ği sağlayan yatırımlar başta ol­mak üzere birçok yeşil projenin yanında, dijital kapsayıcılığımı­zı artıracak yatırımlarımızın fi­nansmanını sağlayacağız.” Fi­nansal performans, yatırım kapasitesi ve risk yönetimi yak­laşımlarını şeffaf biçimde paylaş­maya devam edeceklerini aktaran Karademir, Türkiye’nin dijital ge­leceğine uzun vadeli değer yarata­cak yatırımları da aynı kararlılık­la sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar