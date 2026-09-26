Türk Telekom'dan Türkiye'ye çevreci teknoloji yatırımları

Türkiye’nin ev sahipli­ğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İk­lim Değişikliği Çerçeve Sözleş­mesi’nin 31. Taraflar Konferan­sı’nın (COP31) “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destek­çisi olan Türk Telekom, ABD’de gerçekleştirilen New York İklim Haftası kapsamında sürdürü­lebilir finans stratejisini anlat­tı.

Şirketten yapılan açıklama­ya göre, Türk Telekom, gelecek nesillere daha yaşanabilir dün­ya bırakmak amacıyla çevreci teknoloji ve yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürüyor. Fiber altyapıdan 5G ve ötesi mobil alt­yapıya, veri merkezlerinin güç­lendirilmesinden yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar geniş bir alanda sürdürdüğü faaliyet­ler için yatırım kapasitesini sü­rekli artıran Türk Telekom’un sermaye piyasalarındaki konu­mu sayesinde finansman kay­naklarını çeşitlendirerek diji­tal gelecek yatırımlarını güven­ce altına aldığı belirtildi.

Şirket, finans sektörü dışında Türki­ye’deki ilk sürdürülebilir euro­bond ihracını gerçekleştirerek 500 milyon dolar kaynak sağla­dı. Ekim 2025’te ise 7 yıl vadeli 600 milyon dolar tutarındaki ye­şil eurobond ihracıyla toplam ye­şil finansman hacmini 1,1 milyar dolara yükselten Türk Telekom, sektöründeki en büyük yeşil fi­nansman hacmine ulaştı.

Yatırımlar hızla devam ediyor

Açıklamada, etkinlik kapsamın­da gerçekleştirilen “Sürdürülebi­lir Finans 2.0: Sermaye Piyasala­rında Sürdürülebilirlik Gündemi­nin Gelişimi” başlıklı paneldeki konuşmasına yer verilen Türk Te­lekom Finans Genel Müdür Yar­dımcısı Ömer Karademir, Türki­ye’yi geleceğe taşıyan dijital dö­nüşüm yatırımlarına hızla devam ettiklerini belirtti. Karademir, sürdürülebilirlik ilkelerini strate­jilerinin merkezine yerleştirdik­lerini belirterek, geleceğe daha ye­şil bir dünya bırakmak amacıyla altyapılarını en yeni çevreci tek­nolojilerle geliştirirken, enerji ve­rimliliği ve yenilenebilir enerji ya­tırımlarını da kararlılıkla sürdür­düklerini ifade etti.

Finansman kaynakları çeşitlendiriliyor

COP31’in Küresel Dijital Dö­nüşüm ve Teknoloji destekçi­si olarak bu vizyonu küresel öl­çekte ortaya koyduklarını vur­gulayan Karademir, “Yarına Sözümüz Var” yaklaşımıyla da sürdürülebilir finansman anla­yışlarını desteklediklerini an­lattı. Karademir, uzun vadeli ya­tırımları ve finansman kaynak­larını çeşitlendirmeye devam ettiklerine işaret ederek, şunla­rı kaydetti: “Finans sektörü dı­şındaki şirketler arasında Tür­kiye’nin ilk sürdürülebilir euro­bond ihracını gerçekleştiren şirket olmamızın yanı sıra ulaş­tığımız 1,1 milyar dolar seviye­sindeki yeşil finansman hacmi ile sektörümüzde bu alanda li­der konumdayız.

Sürdürülebi­lirlik ilkeleriyle entegre, şeffaf ve sorumlu bir finansman an­layışını benimserken, uluslara­rası sermaye piyasalarında el­de ettiğimiz güven ve farklı fi­nansman kaynaklarına erişim kapasitemiz stratejik yatırım­larımızı destekleyen önemli bir güç oluşturuyor. Elde ettiğimiz kaynaklar ile yenilenebilir ener­ji yatırımları ve enerji verimlili­ği sağlayan yatırımlar başta ol­mak üzere birçok yeşil projenin yanında, dijital kapsayıcılığımı­zı artıracak yatırımlarımızın fi­nansmanını sağlayacağız.” Fi­nansal performans, yatırım kapasitesi ve risk yönetimi yak­laşımlarını şeffaf biçimde paylaş­maya devam edeceklerini aktaran Karademir, Türkiye’nin dijital ge­leceğine uzun vadeli değer yarata­cak yatırımları da aynı kararlılık­la sürdüreceklerini ifade etti.