Türk Telekom’un eski CEO’suna İtalya’dan teklif

Kemalettin BULAMACI

Listelerde Türk Telekom eski CEO’su Paul Doany’nin adı da geçiyor. Fransız Vivendi grubu, yüzde 24 hissesiyle TIM’de hakim ortak konumunda. Ancak, aynı bizim Türk Telekom’da olduğu gibi devletin altın hissesi de bulunuyor. TIM yönetim kurulu, 5 Kasım 2023’te şirketin en değerli varlığı olan sabit telekom altyapısını 22 milyar euro karşılığında ABD’li yatırım fonu KKR’a satış kararı aldı.

Kamu otoriteleri, yönetim kurulunun bu kararı yönetim hakları çerçevesinde aldıklarını belirterek desteklerken, büyük ortak Vivendi ise şirketin geleceğini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle bu karara karşı çıkıyor. Yaklaşık 25 milyar euroluk bir borç yükü altında olan TIM’in, 2024 yaz aylarında bu satışı tamamlaması öngörülüyor. TIM CEO’su Pietro Labriola, ikinci dönem yönetimi için Vivendi’nin desteğini aramak için şubat ayında şirketin en büyük ortağı ile görüşme yapıp destek istemişti. Vivendi, CEO olarak Labriola’yı desteklerken yönetim kurulu başkan adayı olarak Alberta Figari’yi öneriyor.

Doany, Merlyn listesinde

Binde beş hisseye sahip olan Merlyn Partners, altyapının KKR’ye satışına tamamen karşı çıkmayacağını belirterek, eski Microsoft yöneticisi Umberto Paolucci’yi başkan, Türk Telekom eski CEO’su Paul Doany’i de yönetim kurulu üyesi olarak görmek istiyor. CEO adayları ise Stephen Siragusa. Yaklaşık 8 bin küçük TIM yatırımcısını temsil eden Assati ise yönetim kurulu başkanlığı ve CEO’luk için bir isim zikretmese de yönetim kurulu için dört isim önerdi.