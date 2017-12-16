Türk Telekom'un Günışığı Projesine ödül

16 Aralık 2017

Türk Telekom Günışığı Projesi, İngiltere’nin önde gelen ödül ve değerlendirme kuruluşlarından Awards Intelligence tarafından düzenlenen Best Business Awards ödüllerinde "En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülüne sahip oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, İngiltere’nin önde gelen ödül ve değerlendirme kuruluşlarından Awards Intelligence tarafından 11 senedir düzenlenen Best Business Awards ödüllerinde Günışığı Projesi ile “En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülüne layık görüldü.

Kuruluşların 20 kategoride başvuru yaptığı ve uluslararası düzeyde prestij sahibi olan Best Business Awards’da başvurular, kendi alanında deneyimli jüri üyeleri tarafından özellikle inovasyon ve başarı sonuçları göz önünde tutularak değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş, Günışığı Projesi'nin, görme kalıntısına sahip çocukların var olan ışık algılarını kullanarak nesneleri algılamalarını kolaylaştırmak ve hayatta karşılaştıkları zorlukları aşmalarını sağlamak için hayata geçirdikleri önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu projemizi, az gören çocukların var olan görme yeteneklerini geliştirebilecekleri ve Türkiye’nin her yerinden katılabilecekleri bir eğitim projesi olarak kurguladık. Ayrıca Türk Telekom olarak, kendi Ar-Ge ekibimizle geliştirdiğimiz Günışığı Oyunları mobil uygulamasını Google Play üzerinden az gören çocukların hizmetine sunduk. Bu uygulama sayesinde çocuklar görme yetilerini geliştirirken rakamları, okumayı ve yazmayı öğreniyorlar.

Bu projeyle, uluslararası düzeyde ses getiren Best Business Awards ödüllerinde En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi ödülüne layık görülmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Teknolojinin gücünü kullanarak dezavantajlı kesimlere engelsiz bir hayat sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."