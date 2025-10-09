Türk yapımı 3 tip jet motoru, envantere girdi

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından İzmir’de düzenlenen “4. Ya­tırım Zirvesi”ne katılan Kale Grubu Yönetim Kurulu Baş­kan Vekili Osman Okyay, sa­vunma ve havacılık sanayisi­ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Okyay, Türkiye’nin savunma sanayisinde önem­li yol kat ettiğini ve jet motor­ları üretiminde de önemli bir hamle başlattığını ifade etti.

Kale Grubu’nun 2012 yılından bu yana jet motorlarıyla ilgi­li çalıştığını aktaran Okyay, “Şu anda bütün testlerini geç­miş, performansını göstermiş ve seri üretime girmiş 3 deği­şik tip motorumuz var. Bun­ların geçen yıl itibarıyla seri üretimleri başlamıştı. Bu se­ne de seri üretimde ikinci se­nemiz ve hepsi envantere gir­di. Motorlarımız seyir füzeleri motorları olarak görev yapı­yor. Bunların dışında 4 fark­lı motor geliştirme projemiz devam etmekte. Türkiye’nin seyir füzeleri, jet ve kamikaze İHA’lar gibi alanlarda motor ihtiyacını gidermek üzere var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“10-12 ülkeyle ihracat görüşmesini yapıyoruz”

Kale Jet Motorları’nın ni­san ayında KTJ-3200 Tur­bojet Füze Motoru ile Türk savunma sanayisinin bu an­lamda ilk kez ihracat başarısı sağladığını anımsatan Okyay, “Brezilya kendi deniz kuv­vetleri için seyir füzesi geliş­tiriyor, seyir füzesinin moto­ru yok. Motor daha az bulunan bir şey.

Sınıfına göre değişiyor ama motor geliştiren ve üre­ten firma sayısı da çok fazla değil. İtki seviyesi düşük mo­torlarda nispeten daha fazla oyuncu var ama bizim yaptı­ğımız motor sınıfında, itki se­viyelerinde ve sınıfında çok fazla oyuncu yok. Dolayısıy­la firmalar, hızlı şekilde füze platformu geliştireceklerse bir yerden motor tedarik et­mek zorunda. Bu alanda çok da oyuncu olmayınca biz de tabii çalınan kapılardan biri oluyoruz. Biz jet motorunu ge­lişmekte olan veya çok az ge­lişmiş bir ülkeye satamıyoruz. Çünkü füze programları ol­muyor. Yani füze geliştirmeye çalışan gelişmiş ülkeler, bizim müşterimiz oluyor.

Gelişmiş bir ülkeye jet motoru satabil­mek hakikaten sektörümüz açısından, bir vatandaş olarak çok gurur duyduğumuz bir du­rum. Biz şu anda hâlihazırda 10-12 ülkeyle jet motorlarımı­zın ihracat görüşmesini yapı­yoruz. Bu sene içerisinde 1 ve­ya 2 ülkeyle ihracat anlaşması yapabiliriz” diye konuştu. İz­mir’in savunma sanayisinde­ki potansiyeline de dikkat çe­ken Okyay, bu anlamda emeği geçenlere teşekkür etti.

“İzmir’in potansiyeli çok büyük”

ESİAD Yönetim Kuru­lu Başkanı Sibel Zorlu ise sa­vunma ve havacılık sanayisi­nin Türkiye’nin büyümesin­de lokomotif sektörlerinden olduğunu belirtti. Ege ve İz­mir’in savunma ve havacılık sanayisinde ciddi potansiye­linin bulunduğuna aktaran Zorlu, “Serbest bölgeleri, tek­noparkları, AR-GE merkezle­ri, Bilişim Vadisi ve Ege Ser­best Bölgesi’ndeki havacılık ve uzay kümelenmesiyle İz­mir’de büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Sa­vunma ile havacılıkta önem­li merkezlerden biri olabile­ceğini görüyoruz. İzmir’deki nitelikli insan gücümüze ve sermayeyle güzel işler yapabi­leceğini düşünüyoruz” ifade­lerini kullandı.

“Türkiye, yakın bir zamanda jet motorunun tamamını yapabilir”

Okyay, jet motoru üretiminin dünyanın en zor işleri arasında bulunduğunu ve bu üretimi yapan ülkelerin bir elin parmak sayılarını geçmediğini belirtti. Türkiye’nin yakın bir zamanda jet motorunun tamamını yapabilen ülkeler sınıfına dâhil olacağına inandığını dile getiren Okyay, bu anlamda çalışmaların çok ciddi bir mühendislik ordusuyla yürütüldüğünü vurguladı. Okyay, Türkiye’nin havacılıktaki başarısında aslan payının Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına ait olduğunu ifade etti.