Türk Ytong 'Dilovası' ile daha da büyüyecek

15 Ocak 2019

Türk Ytong, 48’inci Ytong Yetkili Satıcılar Toplantısı’nı İstanbul’da düzenledi. ‘Hep Birlikte Hep Zirvede’ başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda Türk Ytong Yetkili Satıcıları ve Satış Pazarlama Ekibi 2019 yılı için belirledikleri hedefleri gerçekleştirmek üzere güçlü bir başlangıç yaptı.

48’inci Ytong Yetkili Satıcılar Toplantısı’nda 2018 yılının değerlendirmesi yapılarak 2019 yılına ait hedefler paylaşıldı. Toplantı sonunda ise Ytong ile uzun yıllar iş birliği yapan yetkili satıcılar ile 2018 yılında önemli başarılara imza atan yetkili satıcılara ödülleri verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar toplantıda yaptığı konuşmada 2018 yılını değerlendirerek 2019 yılına yönelik hedeflerini paylaştı. 2018 yılının ikinci yarısında döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaya rağmen Dilovası Fabrikası’nın inşaatının tamamladıklarını sözlerine ekleyen Hinginar, “Türk Ytong olarak her şeye rağmen 2018 yılını üretim kapasitesi ve satış miktarı konularındaki hedeflerimizi gerçekleştirerek kapattık. 2019 yılında ise bu hedeflerimizi gerçekleştirerek karlılığımızı da artırmak istiyoruz. Dilovası Fabrikası’nda üretimin de başlamasıyla birlikte Türk Ytong olarak 2019 yılının büyüme ve kapasite artırım yılı olacağına inanıyorum” dedi.

Kapasite 2 milyon metreküp

Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel ise konuşmasında Türk Ytong’un yenilikçi ürünleriyle inşaat sektörünün gelişmesini ve büyümesini destekleyen en inovatif markalardan biri olduğuna dikkat çekerek “Türk Ytong’un Dilovası Fabrikası’yla birlikte üretim kapasitemiz 2 milyon metreküp seviyesine ulaştı. Fabrikamız teknolojisi ve kapasitesiyle, bünyesinde yer alacak Ytong Akademi Eğitim Merkezi ve Ar-Ge Merkezi ile ülkemizin inşaat ve gazbeton endüstrisinin çıtasını üst seviyelere taşıyacak modern bir donanıma sahip olacak. Yenilikçi olma becerisi, marka değeri, pazarlama ve iletişim yetenekleri ile Ytong çok özel bir konuma sahiptir. Bu gücün fakında olmalıyız. Bu güçten kuvvet alarak, 'Hep Birlikte Zirvede Olalım' dedi.”

Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak ise 2019 yılı satış hedefleri için bir değerlendirme yaparak yeni ürünler ve gelişmeler hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından yapılan ödül töreninde ise 5 ile 35 yıl arasındaki yetkili satıcılara kıdem plaketleri verildi. Ayrıca 2018 yılının başarılı yetkili satıcıları ödüllendirildi.