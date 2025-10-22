Türk Ytong Müdürü Durukal: Türkiye’nin yapı ve mimarlık kültüründe imzamız var

Türkiye’yi enerji verimlili­ği yüksek ve uygulamada haifi bir ürün olan gazbe­tonla buluşturan marka olan şir­ketlerinin; Ar-Ge çalışmalarıyla, sektörde yenilik ve ilklere imza at­tığının altını çizen Türk Ytong Ge­nel Müdürü Agah Durukal, “Gü­cümüzü bilgi seviyemiz, uzman­lığımız ve üretim kapasitemizden alıyoruz” diye konuştu.

Yurt için­de, farklı bölgelerdeki 5 fabrikada, yılda 2 milyon metreküp kapasi­teyle gazbeton üretimi yaptıkla­rını kaydeden Agah Durukal, İs­tanbul, Kocaeli, Bilecik, Antalya ve Tekirdağ’daki tesislerinde üre­tilen hafif, yanmaz, enerji verimli­liği ve yüksek ısı yalıtımı sağlayan çevre dostu ürünlerle yapı ve mi­marlık kültürüne katkı sundukla­rını bildirdi.

Depreme dayanıklı ve çevre dostu yapılaşmanın yanı sı­ra enerji verimliliği ve sürdürüle­bilirliğin öncelikli uzmanlık alan­ları arasında yer aldığını öne süren Durukal, “Güvenli, kaliteli ve çev­reci yapılaşma denildiğinde akla ilk gelen markalardan biriyiz. Ha­fif, yanmaz ve ısı yalıtım özellik­lerine sahip ürünlerimizle, inşaat sektörünün etkin oyuncularından biriyiz” değerlendirmesini yaptı.

Yaygın üretim ve dağıtım ağla­rı, ürün çeşitliliği, yenilikçi hiz­met yaklaşımları ve uzman tek­nik kadrolarıyla sektörlerinde örnek alınan öncü bir marka ol­duklarına atıfta bulunan Agah Durukal, "Ürünlerimizin inova­tif özellikleri sayesinde yapılarda enerji tasarrufu, deprem ve yan­gın güvenliği gibi alanlarda çö­zümler sunuyoruz” dedi.

“11 milyar doları aşkın döviz tasarrufu sağladık”

Ürün ve hizmetlerinin sade­ce konutlarda değil fabrikalar, iş ve alışveriş merkezleri gibi bü­yük yapılarda da tercih edildiğini söyleyen Agah Durukal, “Ytong Panel ve Ytong Blok ürünlerinde kapasite artırma hedefimiz bulu­nuyor. Multipor markalı ısı yalı­tım malzemesiyle ise Avrupa’nın en büyük çözüm ortaklarından biriyiz” diye konuştu.

Sektöre kattıkları değeri ra­kamlarla da destekledikleri­nin altını çizen Agah Durukal, şu bilgileri paylaştı: “1965'ten bu yana kesintisiz üretim ya­pan şirketimiz; 2025'te 45 mil­yon metreküplük üretime ulaştı. 61 yılda üretilen 45 milyon met­reküp Ytong malzemesi ile inşa edilen yaklaşık 4 milyon ısı ya­lıtımlı konutta elde edilen ısı ta­sarrufu sayesinde ülkemize 11 milyar doları aşkın döviz tasar­rufu sağladık.”

Satış öncesi ve sonrası sunduk­ları teknik hizmetlerle de müşte­rilerine destek olduklarının altını çizen Agah Durukal, “Ar-Ge yatı­rımlarımızla sektörün bilgi sevi­yesini artırıyor, yapı ve mimarlık kültürünü destekliyoruz. Akade­mi ile iş birliği içerisindeyiz; ger­çekleştirdiğimiz projeler, sosyal sorumluluk çalışmaları ve gazbe­ton dersleri ile sektörün gelişimi­ne destek veriyor aynı zamanda bilgilerimizi güncelliyoruz” ifa­delerini kullandı.

Yüzde 20 daha hafif blok üretmeyi başardı

Öte yandan, sürekli değişim ve gelişimi kurum kültürünün bir parçası olarak gördüklerine atıfta bulunan Agah Durukal, inovasyon çalışmalarının son çıktısı ‘Ytong 0,08 duvar bloklarının’ buna ör­nek gösterdi. Durukal, “Bu blok­lar, standart gazbeton bloklarla eş­değer dayanıklılığa sahip olması­na rağmen yüzde 20 daha hafif ve yüzde 40 daha fazla ısı yalıtımı sağ­lıyor. Hafifliği sayesinde yapılara daha az yük bindiriyor, deprem gü­venliğini artırıyor. Ekstra yalıtım uygulamasına gerek kalmadan bi­naların A sınıfı enerji verimliliği­ne ulaşmasına katkı sağlıyor” dedi.

“Türkiye’yi gazbeton ile tanıştıran markayız”

Ytong markasının inşaat sektöründe, küresel ölçekte tanınan, yüz yılı aşan geçmişiyle gazbetonun ilk üreticisi olduğu bilgisini veren Türk Ytong Genel Müdürü Agah Durukal, Türkiye’deki yapılanma süreçleri hakkında şu ifadeleri kullandı: “1963 yılında Ytong International’ın lisansı ve ortaklığı ile kurulan Türk Ytong, ülkemizi gazbeton ile tanıştıran marka olmasının yanı sıra en köklü sanayi şirketlerinden biridir. Kurulduğumuz 1963 yılından bugüne üstün kalitede ürün ve hizmetler sunarak sektörün gelişimine katkıda bulunuyor, Türkiye’de modern yapılaşmanın öncülüğünü üstleniyoruz. 2024 yılından itibaren Nakkaş Holding çatısı altında faaliyetlerimize devam ediyoruz.”