Türk Ytong Müdürü Durukal: Türkiye’nin yapı ve mimarlık kültüründe imzamız var
Türkiye’nin yapı ve mimarlık kültüründe şirketlerinin doğrudan imzasının bulunduğunu belirten Agah Durukal, “Güvenli, kaliteli ve çevreci yapılaşma denildiğinde akla ilk gelen markalardanız. Hafif, yanmaz ve ısı yalıtım özelliklerine sahip ürünlerimizle Türk inşaat sektörünün etkin oyuncularından biriyiz” dedi.
Türkiye’yi enerji verimliliği yüksek ve uygulamada haifi bir ürün olan gazbetonla buluşturan marka olan şirketlerinin; Ar-Ge çalışmalarıyla, sektörde yenilik ve ilklere imza attığının altını çizen Türk Ytong Genel Müdürü Agah Durukal, “Gücümüzü bilgi seviyemiz, uzmanlığımız ve üretim kapasitemizden alıyoruz” diye konuştu.
Yurt içinde, farklı bölgelerdeki 5 fabrikada, yılda 2 milyon metreküp kapasiteyle gazbeton üretimi yaptıklarını kaydeden Agah Durukal, İstanbul, Kocaeli, Bilecik, Antalya ve Tekirdağ’daki tesislerinde üretilen hafif, yanmaz, enerji verimliliği ve yüksek ısı yalıtımı sağlayan çevre dostu ürünlerle yapı ve mimarlık kültürüne katkı sunduklarını bildirdi.
Depreme dayanıklı ve çevre dostu yapılaşmanın yanı sıra enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli uzmanlık alanları arasında yer aldığını öne süren Durukal, “Güvenli, kaliteli ve çevreci yapılaşma denildiğinde akla ilk gelen markalardan biriyiz. Hafif, yanmaz ve ısı yalıtım özelliklerine sahip ürünlerimizle, inşaat sektörünün etkin oyuncularından biriyiz” değerlendirmesini yaptı.
Yaygın üretim ve dağıtım ağları, ürün çeşitliliği, yenilikçi hizmet yaklaşımları ve uzman teknik kadrolarıyla sektörlerinde örnek alınan öncü bir marka olduklarına atıfta bulunan Agah Durukal, "Ürünlerimizin inovatif özellikleri sayesinde yapılarda enerji tasarrufu, deprem ve yangın güvenliği gibi alanlarda çözümler sunuyoruz” dedi.
“11 milyar doları aşkın döviz tasarrufu sağladık”
Ürün ve hizmetlerinin sadece konutlarda değil fabrikalar, iş ve alışveriş merkezleri gibi büyük yapılarda da tercih edildiğini söyleyen Agah Durukal, “Ytong Panel ve Ytong Blok ürünlerinde kapasite artırma hedefimiz bulunuyor. Multipor markalı ısı yalıtım malzemesiyle ise Avrupa’nın en büyük çözüm ortaklarından biriyiz” diye konuştu.
Sektöre kattıkları değeri rakamlarla da desteklediklerinin altını çizen Agah Durukal, şu bilgileri paylaştı: “1965'ten bu yana kesintisiz üretim yapan şirketimiz; 2025'te 45 milyon metreküplük üretime ulaştı. 61 yılda üretilen 45 milyon metreküp Ytong malzemesi ile inşa edilen yaklaşık 4 milyon ısı yalıtımlı konutta elde edilen ısı tasarrufu sayesinde ülkemize 11 milyar doları aşkın döviz tasarrufu sağladık.”
Satış öncesi ve sonrası sundukları teknik hizmetlerle de müşterilerine destek olduklarının altını çizen Agah Durukal, “Ar-Ge yatırımlarımızla sektörün bilgi seviyesini artırıyor, yapı ve mimarlık kültürünü destekliyoruz. Akademi ile iş birliği içerisindeyiz; gerçekleştirdiğimiz projeler, sosyal sorumluluk çalışmaları ve gazbeton dersleri ile sektörün gelişimine destek veriyor aynı zamanda bilgilerimizi güncelliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yüzde 20 daha hafif blok üretmeyi başardı
Öte yandan, sürekli değişim ve gelişimi kurum kültürünün bir parçası olarak gördüklerine atıfta bulunan Agah Durukal, inovasyon çalışmalarının son çıktısı ‘Ytong 0,08 duvar bloklarının’ buna örnek gösterdi. Durukal, “Bu bloklar, standart gazbeton bloklarla eşdeğer dayanıklılığa sahip olmasına rağmen yüzde 20 daha hafif ve yüzde 40 daha fazla ısı yalıtımı sağlıyor. Hafifliği sayesinde yapılara daha az yük bindiriyor, deprem güvenliğini artırıyor. Ekstra yalıtım uygulamasına gerek kalmadan binaların A sınıfı enerji verimliliğine ulaşmasına katkı sağlıyor” dedi.
“Türkiye’yi gazbeton ile tanıştıran markayız”
Ytong markasının inşaat sektöründe, küresel ölçekte tanınan, yüz yılı aşan geçmişiyle gazbetonun ilk üreticisi olduğu bilgisini veren Türk Ytong Genel Müdürü Agah Durukal, Türkiye’deki yapılanma süreçleri hakkında şu ifadeleri kullandı: “1963 yılında Ytong International’ın lisansı ve ortaklığı ile kurulan Türk Ytong, ülkemizi gazbeton ile tanıştıran marka olmasının yanı sıra en köklü sanayi şirketlerinden biridir. Kurulduğumuz 1963 yılından bugüne üstün kalitede ürün ve hizmetler sunarak sektörün gelişimine katkıda bulunuyor, Türkiye’de modern yapılaşmanın öncülüğünü üstleniyoruz. 2024 yılından itibaren Nakkaş Holding çatısı altında faaliyetlerimize devam ediyoruz.”