Türk Ytong, yönetim binasını taşıdı

12 Haziran 2018

Türk Ytong, kurulduğu 1963 yılından bu yana Pendik’teki tesislerinde yer alan Yönetim Merkezi’ni Maltepe’de bulunan yeni binasına taşıdı.

Ytong’un yeni yönetim merkezi, tasarımında ve inşaatında uygulanan sürdürülebilir çözümler ile LEED Gold sertifikalı ofis olma yolunda adaylık sürecine girmiş bulunuyor.

1963 yılından beri Pendik’te bulunduklarını ifade eden Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel, “Pendik, Ytong için sembolik bir yer. Pendik Fabrikası, Türkiye’deki ilk üretim tesisimiz. Gurur duyacağımız birçok başarıyı ve güzel hikayeyi burada yazdık. Pendik’te tek fabrikada üretime başlayan Türk Ytong, bugün toplam 5 fabrika ile “Dünyanın en büyük Ytong üreticisi” konumuna geldi.

Ülkemize Ytong’u büyük bir öngörüyle 55 yıl önce getirerek sektöre tanıtan ve ismi gazbeton ile özdeşleşen marka olarak, çağdaş yapı malzemesi Ytong’un bugün ülkemizde, dünyada olduğu gibi yaygın kullanıma ve saygınlığa ulaşmış olmasından, nitelikli yapılaşmaya sağladığımız katkıdan dolayı mutluyuz. Çevresindeki yoğun kentleşme nedeniyle şehir içinde kalan Pendik Tesisimizi Ağustos sonunda kapatıyoruz. Kocaeli - Dilovası’nda yatırımı tamamlanan ve Eylül ayında faaliyete geçecek olan, daha yüksek kapasiteli ve modern fabrikamız bu tesisin yerini alacak. İş süreçlerimizin aksamaması ve daha kolay yönetebilmek için yönetim binamızı da Maltepe’ye taşımaya karar verdik’ dedi.