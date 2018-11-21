Turkcell AKK'siz internete hazır

21 Kasım 2018

Yeni yılla birlikte AKK uygulaması sona erecek. Bu kapsamda Turkcell, iki milyondan fazla fiber ve DSL müşterisine ek paket/hediye gibi kafa karıştırıcı kavramlar olmaksızın limitsiz internet sunmaya hazırlanıyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, "Turkcell olarak 1 Ocak itibariyle Turkcell'li iki milyondan fazla ev ve iş yerinde daha önce de sonuna kadar desteklediğimizi belirttiğimiz AKK'sız internet kullanımını başlatıyoruz. Mevcutta, AKK'li tekliflerde bulunan müşterilerimizi ek paket, ek fiyat, hediye gibi kavram karmaşasına sokmadan net bir şekilde AKK'sız internet dünyasına geçiriyoruz" dedi.

"Hem var olan müşterilerimiz hem de Turkcell'e yeni gelecek müşterilerimiz bu dönemle birlikte gerçek limitsiz internetin keyfini sürecekler" diyen Erkan, şu an bir geçiş süreci yaşandığını, müşterilerin limitsiz tarifelere geçişlerinin sağlanacağını ancak bunun nihai çözüm olmadığını vurguladı.