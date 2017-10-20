Turkcell, bünyesine 225 yeni 'genç yetenek' kattı

20 Ekim 2017

Turkcell, GNÇYTNK programının ikinci döneminde 225 yeni mezunu bünyesine kattı.



Türkiye’nin yetenekli ve başarılı gençlerini Turkcell’e kazandırmayı amaçlayan GNÇYTNK programınca, yaklaşık 83 bin gencin başvurduğu ikinci döneminde, mobil platformların yanı sıra oyunlaştırma ve sanal gerçeklik gibi teknolojilerle başvuru, seçme ve işe alım süreçleri gerçekleştirildi.



HR Excellence Awards’ta ödüle layık görülen GNÇYTNK, Berlin Social Recruting Days’e davet edilerek İK profesyonellerine örnek oldu.

"Dijital nesil bizden yeni nesil iş model ve ortamı bekliyor"

Turkcell’in geleceğe taşınmasında en önemli unsurun insan kaynağı olduğunu belirten Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şirketimizin küresel dijital operatörlük stratejisi doğrultusunda özellikle gençlerin önemli birer yapı taşı olacaklarına inanıyoruz. Dijital dünyaya gözlerini açan bir nesil artık iş dünyasına adım atıyor. Bu yeni nesil profesyonellerin rutin iş koşullarında, standart süreçlerle üretken olmasını beklemek mümkün değil. Bu farkındalıkla hayata geçirdiğimiz GNÇYTNK programı, dijital çağın profesyonellerine işe alım sürecinden kariyer gelişimine her aşamada teknolojiyle şekillenen bir ortam sunuyor.



Gençler BiP Chatbot ile başvuru, online oyun, web tabanlı uygulamalar, VR teknolojisi ile oryantasyon gibi uygulamalarla şirketimize ilk adımlarını atıyorlar. Masrafım, Mobilim, BiP, lifebox gibi yüzde 100 Turkcell ürünleriyle zenginleşen Mobil Ofis uygulamasıyla bağımsız çalışma ortamını tanırken, Flex Performans sistemi sayesinde anlık olarak hedeflerini belirleyip performanslarını takip edebiliyorlar. Aynı zamanda Turkcell Akademi’nin öncü eğitim kurumlarıyla hazırladığı eğitimlerle kendilerini geliştiriyorlar. Programın ikinci döneminde Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile gerçekleştirdiğimiz MIT-Turkcell Innovation & Leadership Bootcamp bunun güzel bir örneği. Yeni dönemde ise 69 genç yeteneğimizi Cisco, Huawei, Nokia, Oracle ve Verscom kurumsal üniversitelerine gönderiyoruz."