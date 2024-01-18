Turkcell, enerjisinin yüzde 65’ini yenilenebilirden karşılayacak

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Sanayi devriminin iklim krizini ‘Teknoloji Devrimi’ ile yeneceğiz” dedi. Enerji Verimliliği Haftası kapsamında açıklamada bulunan Dr. Koç, “İklim değişikliği karşısında teknolojinin gücünü kullanarak işimizi daha çevreci, daha verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştürdük. 2024 yılında şebekelerimizi yüzde 5 oranında daha verimli hale getirme hedefimiz bulunuyor.

Bu bağlamda, sürdürülebilir enerji tarafında 2022 yılı sonu itibarıyla toplam 650 baz istasyonunda ‘Yeşil Saha’ (Greensite) projesini devreye aldık. 2023 yılında 750 olmak üzere toplam 1400 adet yeşil mobil saha montajı tamamlandı. 2024 yılı sonuna kadar da toplamda 2 bin 400 Greensite’ın devrede olmasını hedefliyoruz. 2026 itibarıyla Yeşil Enerji kaynaklarından sağlanacak üretim, toplam elektrik ihtiyacımızın yüzde 65’ini karşılamayı planlıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Yıllık 96 gigawatlık tasarruf sağlanacak

2030’a kadar elektrik tüketimini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklarından karşılamayı ve 2050’ye kadar net sıfır şirket olmayı amaçlayan Turkcell, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda İzmir Çeşme’de 18 MW gücünde rüzgâr enerjisi santrali satın aldı. Ayrıca 2022 yılında proje geliştirmeleri başlayan 300 MW arazi tipi güneş enerjisi santrali yatırımları son hızıyla devam ediyor. Yatırımların ilk fazı olarak 5 farklı bölge ve 8 farklı projede gerçekleştirilen kurulum çalışmaları son aşamaya geldi. 2024 yılı itibarıyla devreye alınacak 54 MW kapasiteye sahip ilk faz yatırımlarla Turkcell yıllık 95 GWh tasarruf sağlayacak.