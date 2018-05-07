Turkcell Global Bilgi, 2018’in en iyi işvereni seçildi

07 Mayıs 2018

Türkiye’nin müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi, İnsan Kaynakları uygulamalarında ortaya koyduğu başarılı ve etkin çalışmalardan dolayı, Great Place to Work Enstitüsü’nün kurum kültürleri ile fark yaratan, mükemmel işveren olabilme özelliğine sahip kurumların ödüllendirdiği Türkiye’nin En İyi İşverenleri araştırmasının +2000 (2000 ve üzeri kişinin çalıştığı kurum) kategorisinde 2018’in en iyi işverenlerinden biri olarak belirlendi.

Türkiye'de güvene dayalı mükemmel iş yeri kültürüne ulaştıklarını vurgulayan Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, “Daha iyi bir işyeri kültürü için uzun zamandır sürdürdüğümüz Çalışan Deneyimi proje çalışmalarımızın karşılığını almaya devam ediyoruz. Kültürümüzü tanımlarken, bizi biz yapan değerlerimizi Saygı Duyarız, Önemseriz ve Birlikte İyiyiz olarak belirlemiştik. Yaptığımız tüm çalışmaların bu değerlerimizi destekleyecek şekilde olmasına özen gösteriyoruz. Güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhundan oluşan Türkiye’nin En İyi İşverenleri (Great Place to Work) listesinde üçüncü defa yer almak, uygulamalarımızın başarıya ulaştığının bir resmi olarak karşımıza çıkıyor. Turkcell Global Bilgi'nin mükemmel bir çalışma ortamı sağladığına inanıyoruz ve buna inancımızı her zaman koruyarak çalışma arkadaşlarımızın şirketimize aidiyetlerinin en üst düzeyde kalması için elimizden geleni yapıyoruz. Şirket içerisindeki birlikte başarma atmosferinin ancak güven kültürü içerisinde açığa çıkacağına olan inancımız bizi bu konuda hep birlikte daha fazla çalışmaya teşvik ediyor. Şirket içinde işe alımdan gelişime, yetenek yönetiminden ödüllendirmeye tüm çalışan yolculuğu içerisinde, çalışan memnuniyeti ve bağlılığını artıracak çalışmalara yer vermeyi kendimize ilke ediniyoruz. Bu ödülü almak ve bu başarının devamlılığını sağlamak bizim için çok değerli.” dedi.