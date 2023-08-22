Turkcell güneş enerjisi santrali kurmaya hazırlanıyor

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) tarafından 22 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde güneş enerjisi santrali kurulumu hakkında açıklama yapıldı.

Şirket'in KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Turkcell Grubu olarak artan enerji ihtiyacını ve maliyetlerini yönetmenin yanı sıra, sürdürülebilirlik önceliklerimiz çerçevesinde operasyonlarımızı enerji verimliliği bilinciyle yürütüyoruz. Bu kapsamda 2030 yılına kadar enerji tüketiminin %100’ünü yenilebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, son yıllarda veri merkezi ve plazalarımız için geliştirdiğimiz güneş enerjisi projeleri, 2021 yılında satın alınan 18 MW kurulu güce sahip Karadağ Rüzgar Enerjisi Santrali ve bugüne kadar yaklaşık 735 adet baz istasyonuna entegre ettiğimiz güneş enerjisi panelleri ile sektörde öncü çözümleri hayata geçirmiştik.

Turkcell Grubu olarak, hedeflerimiz doğrultusunda, üç sene içerisinde 300 MW kurulu güce ve öz tüketim modeline sahip güneş enerjisi santralleri (GES) kurulumu planlanmaktadır. Bu amaçla Şirketimize, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve ilgili bölge Elektrik Dağıtım şirketleri tarafından, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nin ilgili 5/1h maddesi çerçevesinde 213 MW kurulu güç kapasitesi tahsis edilmiştir, yeni kapasite izinleri için ise çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu enerji projelerinin yatırım tutarının bugünkü ekonomik ve makro göstergeler dikkate alındığında yaklaşık 240 milyon USD olması beklenmektedir.

Yatırımların tamamlanması ile 2026 yılında Turkcell Grubu tarafından tüketilen elektriğin yaklaşık %65’inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hedeflenmektedir.