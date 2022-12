Turkcell, kültür sanatta da köprüler kurmaya devam ediyor

Takip Et

Şirket açıklamasına göre, Turkcell, hayatın her alanında olduğu gibi kültür sanatta da köprüler kurmaya devam ediyor. Erkan, müzikten sinemaya, çağdaş sanatlardan sahne gösterilerine kadar kültür sanatın her alanındaki desteği bu yıl da artan tempoyla sürdürdüklerini belirterek, her türlü toplumsal gelişimin ve paylaşımın en önemli yolunun kültür sanattan geçtiğine inandıklarını aktardı. Zorlu PSM'deki Turkcell Sahnesi ve Turkcell Platinum Sahnesi'nde yıl boyunca sanatseverleri ağırladıklarını dile getiren Erkan şöyle konuştu:

“Bu yıl IPRA Golden World Awards'ta 3 altın ödül birden kazanan açık hava sahnemiz Turkcell Vadi'de ise Nisan-Ekim ayları arasında çok sayıda yerli ve yabancı sanatçı sahneye çıktı. Türkiye'nin iki önemli kültür sanat mekanında 2022'de toplam 500'e yakın etkinlikte 600 bin seyirciyi müzik ve sanat coşkusuyla buluşturduk.”

“Engelli sanatseverlere yönelik gösterimler düzenliyoruz”

Murat Erkan, 15 yıldır birbirinden önemli sanatçıları müzikseverlerle buluşturarak yaz geceleri klasiğine dönüşen Turkcell Yıldızlı Geceler konserlerinin de bu yaz Turkcell Vadi'de gerçekleştirildiğini aktardı. Turkcell'in sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla kültür sanat etkinliklerinde de sosyal erişilebilirliği, çeşitliliği ve kapsayıcılığı ön planda tuttuklarını belirten Erkan, toplumun her kesiminin hayata eşit katılımı için yürütülen sosyal sorumluluk projeleriyle bu alanda da öncü bir marka olduklarını vurguladı. Platinum Park Açıkhava Sineması gibi yıl içindeki farklı sanatsal faaliyetlerde de Turkcell'in teknolojik gücünün katkısıyla engelli sanatseverleri misafir etiğini söyleyen Erkan, tüm engelli grupları için hayata geçirdikleri erişilebilir mekânlar, görme engelli sanatseverler için sesli betimleme olanağı sağlayan “Hayal Ortağım” uygulaması ve işitme engelli sanatseverler için işaret diliyle çeviri gibi gösterimlerle onlara da farklı bir sanatsal deneyim yaşattıklarını aktardı.