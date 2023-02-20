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Yapı Kredi Yatırım ve Gedik Yatırım’dan ‘Turkcell’ kararı

Yapı Kredi Yatırım ve Gedik Yatırım, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından Turkcell’i “nakit akışını baskılayıcı olası gelişmeler” ve “sektör özelindeki endişeler” nedeniyle model portföylerinden çıkarttı.

Haber Merkezi
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Yapı Kredi Yatırım ve Gedik Yatırım, Turkcell’i model portföylerinden çıkarttı.

Yapı Kredi Yatırım, deprem sonrası şirket ve sektör özelinde artan kısa ve yakın vadeli endişeler, olası zararlar, yeni sermaye harcamalarını değerlendirmede yaşanan zorluklar ve fiyat artışları için daha az elverişli ortam nedeniyle Turkcell’i model portföylerinden çıkarma kararı aldıklarını açıkladı.

Yapı Kredi Yatırım’ın bu açıklamasının ardından benzer bir karar da Gedik Yatırım’dan geldi. Gedik Yatırım’dan yapılan açıklamada, Turkcell operasyonlarını uzun vadede oldukça güçlü nakit yatırım kabiliyetinden ötürü beğenmeye devam etsek de Türkiye'de yaşanan depremin yaratabileceği ek operasyon yatırım harcaması ve deprem bölgesindeki yüksek nüfus yoğunluğu kaynaklı tahsilat erteleme/borç silme gibi nakit akışını baskılayıcı olası gelişmelerden ötürü model portföyümüzden çıkarıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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