Turkcell TEKNOFEST Güneydoğu’da 5G ve yapay zekâ teknolojilerini gençlerle buluşturdu

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TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda teknoloji meraklılarını ağırlıyor. Festivalde dijital geleceğe yönelik teknolojilerini ve uygulamalarını tanıtan Turkcell’in standı, özellikle genç ziyaretçilerin ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu.

Turkcell TEKNOFEST’te 5G ve yapay zekâ teknolojilerini sergiledi

Turkcell, festival kapsamında 5G’den yapay zekâya uzanan yeni nesil teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturdu. Etkinliğin öne çıkan başlıklarından biri ise Turkcell ile T3 Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen “5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması” oldu.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, TEKNOFEST’in gençlerin teknolojiyi yalnızca takip ettiği değil, aynı zamanda geliştirdiği bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

Koç, Şanlıurfa’da sergilenen yeni teknolojilere gençlerin gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, gençlerin geliştirdiği çözümlerin yerli teknoloji ekosistemini güçlendirdiğini söyledi.

Ali Taha Koç: Gençlerin her çözümü yerli teknoloji ekosistemini güçlendiriyor

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yarışmanın şirketin gençleri destekleme yaklaşımının bir yansıması olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimizin ortaya koyduğu her çözüm, yerli teknoloji ekosistemimizi daha da güçlendiriyor. Yarışmada dereceye giren takımları ve tüm katılımcıları kutluyorum. Gençleri desteklemeyi ve teknolojiyi üreten Türkiye hedefine katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

11 ülkeden 745 takım yarışmaya başvurdu

“5G ve Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması”na Türkiye, Azerbaycan ve KKTC başta olmak üzere 11 ülkeden ve 150’yi aşkın üniversiteden toplam 745 takım başvurdu.

Ön elemeleri geçen 163 takım arasından 20 ekip finale kaldı. Yarışma, gençlerin yeni nesil iletişim ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak gerçek hayatta uygulanabilecek çözümler geliştirmesine imkân sağladı.

Final İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapıldı

Yarışmanın finali 8-9 Ağustos’ta İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Finale kalan takımlar, 5G ve yapay zekâ teknolojilerinden yararlanarak yol güvenliğini artırmaya yönelik geliştirdikleri çözümleri sahada test etti.

Final etabında “En İyi Uygulama Mimarisi”, “En İyi Sunum” ve “Turkcell Özel Ödülü” kategorilerindeki prestij ödülleri sahiplerini buldu. Dereceye giren takımların ödülleri ise TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında verildi.