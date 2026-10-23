Turkcell'den 650 bin adetlik 5G telefon anlaşması

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Türkiye'de 5G'ye geçiş sürecinde telefon kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir adım atıldı. Turkcell ile Samsung arasında iki yıldır devam eden stratejik iş birliği, Güney Kore'de imzalanan mutabakatla genişletildi. Samsung'un genel merkezinde yapılan anlaşma, hem 5G uyumlu telefonlara erişimi artırmayı hem de mevcut cihazların yenilenmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Turkcell ve Samsung 2027'de 650 bin 5G telefon sunmayı hedefliyor

Yeni anlaşma kapsamında, 2027 yılında toplam 650 bin 5G uyumlu Samsung akıllı telefonun Turkcell müşterileriyle buluşturulması planlanıyor.

Bu cihazların en az 200 bininin premium segmentte yer alması hedefleniyor. İş birliği yalnızca belirli telefonlarla sınırlı kalmayacak. Anlaşma, Samsung'un 5G uyumlu tüm modellerini kapsayacak.

İki şirketin Güney Kore'de imzaladığı mutabakatla mevcut iş birliğinin 2027 yılında genişletilerek sürdürülmesi amaçlanıyor.

Eskisini Getir, Yenisini Götür kampanyası ne zaman başlayacak?

Anlaşmanın önemli başlıklarından birini, halen 4.5G uyumlu telefon kullanan Turkcell müşterilerinin 5G teknolojisine geçişini kolaylaştıracak cihaz değişim programı oluşturuyor.

"Eskisini Getir, Yenisini Götür" kampanyası Kasım 2026'da başlayacak ve 2027 yılı boyunca devam edecek.

Program kapsamında telefonunu yenilemek isteyen Turkcell müşterilerine avantajlı teklifler ve kişiye özel fırsatlar sunulacak.

Kampanyayla 5G uyumlu cihazlara erişimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç: 5G için cihaz erişimi önemli

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Güney Kore'de imzalanan anlaşmayı değerlendirirken 5G teknolojisinin yaygınlaşmasında altyapı yatırımlarının yanı sıra uyumlu cihazlara erişimin de önemli olduğunu vurguladı.

Samsung ile devam eden iş birliklerinin bu yaklaşım üzerine kurulduğunu belirten Koç, 2027 sonuna kadar 650 bin Samsung 5G uyumlu cihazı Turkcell müşterileriyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kasım 2026'da başlayacak cihaz değişim programının müşterilerin 5G'ye geçişini kolaylaştıracağını ifade eden Koç, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Turkcell olarak yeni nesil teknolojileri daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve ülkemizin dijital geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz."

Samsung'un Galaxy Z Fold8 ve Flip8 modelleri de gündemde

Samsung Electronics Türkiye CEO'su Billy Kim de Turkcell ile güçlendirilen iş birliğinin daha fazla kullanıcıyı yeni nesil Galaxy teknolojileriyle buluşturmayı amaçladığını belirtti.

Samsung'un katlanabilir telefon teknolojisindeki mühendislik birikimine dikkat çeken Kim, sekizinci nesil Galaxy Z serisinde üç farklı model bulunduğunu açıkladı.

Kim'in değerlendirmesinde yer verdiği modeller şöyle:

Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Flip8

Kim, söz konusu modellerin farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik üç ayrı katlanabilir telefon deneyimi sunduğunu ifade etti.

Turkcell bayileri ve mağaza çalışanları için yeni programlar

Samsung Electronics Türkiye CEO'su Billy Kim, iş birliğinin yalnızca cihazlara erişimle sınırlı olmadığını da belirtti.

Kim, yeni nesil Galaxy deneyimlerinin kullanıcılara daha etkin sunulabilmesi amacıyla Turkcell bayileri ve mağaza çalışanlarına yönelik yeni programlar geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Samsung ve Turkcell, genişletilen iş birliğiyle hem yeni nesil akıllı telefonların daha fazla kullanıcıya ulaşmasını hem de Türkiye'de 5G teknolojisine geçişin kolaylaştırılmasını hedefliyor.