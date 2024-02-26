Turkcell'den mobil servis için yeni anlaşma

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılan Turkcell, yeni nesil teknolojilerin standartlarını oluşturma, yakından takip ve test etme stratejileri doğrultusunda, dünyanın önde gelen uydu haberleşme şirketlerinden Lynk ile güçlerini birleştirdi.

İşbirliği kapsamında Turkcell, Lynk firmasıyla uydu üzerinden doğrudan telefonlara SMS, ses ve data servislerini deneme konusunda birlikte çalışmalar yürütecek.

İşbirliğine ilişkin açıklamada bulunan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, karasal şebekelerin kurulamadığı veya erişim imkanlarının kısıtlı olduğu kırsal bölgelerde mevcut mobil şebekelere tamamlayıcı bir rol üstlenmek üzere yola çıkan NTN çözümlerinin tüm dünyada önem kazandığını vurguladı.

'Kesintisiz hizmet'

Sürekli gelişen uydu teknolojileri sayesinde mobil kapsamanın götürülemediği karasal alanlar ve açık denizlerde bulunan müşterilere de hizmet verebilmeyi hedeflediklerini kaydeden Koç, "Bu amaçla, NTN firmalarıyla işbirliği imkanlarını araştırıyor ve bu sayede coğrafyanın her noktasına daha kesintisiz bir şekilde vermeyi hedeflediğimiz hizmetleri, test ediyoruz. Gelecek nesil teknolojileri ülkemize kazandırma konusundaki öncülüğümüzü sürdürme hedefiyle, teknolojinin birçok alanında olduğu gibi uydular üzerinden mobil servisler sunma konusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

'5G advanced (5,5G) ve 6G odağında AR-GE çalışmalarımıza devam ediyoruz'

Koç, ulusal ve uluslararası işbirliklerini sürdürdüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki yıllarda bireysel ve kurumsal müşterilerimize uydu üzerinden NTN hizmetleri sunabilmek amacıyla imzaladığımız bu işbirliklerine yenilerini de eklemeyi hedefliyoruz. Bu alanda, sadece uluslararası işbirlikleri yapmakla kalmıyoruz, aynı zamanda yerli firmalarla anlaşmalarımızı sürdürüyor, 5G advanced (5,5G) ve 6G odağında AR-GE çalışmalarımıza devam ediyoruz. MWC kapsamında yapacağımız diğer işbirlikleriyle de 'Türkiye Yüzyılı'nı 'Dijitalin Yüzyılı' yapma hedefine yenilikçi ve güçlü adımlar ekleyeceğiz."

Uydu kanalıyla cep telefonu ve modem gibi doğrudan ticari cihazlara hizmet vermeyi hedefleyen, "Direct-to-Phone", "Direct-to-Device", "Direct-to-Cell" veya "Satellite-to-Phone" gibi farklı isimlerde anılan bu teknolojilerle, mobil kapsamanın olmadığı bölgelerdeki kullanıcılara SMS, ses, data servislerinin sunulması amaçlanıyor.

Halihazırda birçok şirket, bu alanda çalışmalarını sürdürürken, gelecekte söz konusu servisler için global kapsama ve ticarileşme planlarının hayata geçmesi bekleniyor.