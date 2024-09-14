Turkcell’e son 1 yılda 1,8 milyon faturalı yeni abone

Şirketten yapılan açıkla­maya göre, yılın ikinci çey­reğine ilişkin finansal so­nuçları paylaşan Turkcell, güç­lü sonuçlar elde ederek, mobil ve sabit hizmetlerde büyümeye de­vam etti.

Yılın ikinci çeyrek dö­neminde net abone sayısını 346 bin artıran şirketin Türkiye’deki toplam abone sayısı 43,2 milyona ulaştı. Makroekonomik faktörler göz önünde bulundurulduğunda dirençli bir performans sergile­yen Turkcell’in grup gelirleri yı­lın 2. çeyreğinde 34,9 milyar lira olurken, 14,9 milyar TL FAVÖK ile yüzde 42,6 FAVÖK marjı elde edildi. Net kâr ise düşük kur farkı giderleri ve etkin risk yönetimi­nin katkısıyla 2,9 milyar lira sevi­yesinde gerçekleşti.

Paycell ve Financell markala­rıyla sunduğu techfin alanındaki faaliyetleri de Turkcell’in ikin­ci çeyrekteki finansal sonuçla­rına güçlü katkı sağladı. Finan­cell’in gelirleri yıllık bazda yüz­de 33,9 artışla 947 milyon liraya ulaşırken, Paycell’in güvenli öde­me çözümleri yıllık bazda yüzde 15,8 büyüdü. “Sonra Öde” hizme­tinin işlem hacmi yüzde 34 arta­rak 2,6 milyar lira olurken hizme­te sunulduğundan bu yana yük­sek talep gören POS çözümleri, işlem hacmindeki yüzde 86 artış­la ürün portföyündeki yerini güç­lendirmeye devam etti.

Yılın ikinci çeyreğinde yılın 346 bin net mobil abone

Turkcell Genel Müdürü Ali Ta­ha Koç, güçlü operasyonel per­formanslarını yılın ikinci çey­reğine de taşıdıklarını belirtti. Koç, “Faturalı abone bazımız bu çeyrekte net 477 bin artış göste­rirken, son 1 yılda kazandığımız faturalı abone sayısı 1,8 milyon seviyesinde gerçekleşti. Kam­panyalarla da mobil abone kayıp oranını yüzde 1,5 ile son altı yılın en düşük seviyesine çektik” dedi.

Koç, şirketin operasyonel ba­şarısına dikkati çekerek, “Tele­kom alanında liderlik ana oda­ğımızın yanı sıra, veri merkezi işletmeciliği, yenilenebilir ener­ji, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarına da büyük önem verdik. Uçtan uca teknoloji sağlayıcısı konumumuzu büyütme hedefi­mizle, teknolojinin ilerlemeyi te­tiklediği bir geleceği inşa etmeye devam ediyoruz. Techfin alanın­daki faaliyetlerimiz ile sundu­ğumuz yenilikçi hizmetler hem bireysel hem de kurumsal müş­terilerimizin hayatlarına değer katıyor.” ifadelerini kullandı.

Yarım milyar dolarlık döviz kazandırdık

Ukrayna’daki iştiraklerinin satışına ilişkin bilgi veren Koç, 2023 sonunda duyurdukları satış sürecini 9 Eylül’de tamamladık­larını ve bu kapsamda Türkiye’ye ilk etapta 524,3 milyon dolar dö­viz girişi sağladıklarını bildirdi. Koç, “Ukrayna’da 2022’den bu yana daha da şiddetlenen savaş koşulları da göz önüne alındığın­da, Turkcell olarak bu süreci ba­şarıyla tamamlamış olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Hedefimiz, ülkemizin dijital dö­nüşümüne katkı sağlayacak yeni yatırımlara odaklanmak” değer­lendirmesinde bulundu.