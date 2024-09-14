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Turkcell’e son 1 yılda 1,8 milyon faturalı yeni abone

 Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 2024'ün ikinci çeyreğinde faturalı abone sayısının 477 bin arttığını, son bir yılda ise 1,8 milyona ulaştığını bildirdi. Turkcell, kampanyalarla mobil abone kayıp oranını yüzde 1,5 ile son altı yılın en düşük seviyesine çekti. Sabit geniş bant tarafında ise fiber abonelerde 42 bin net artış sağlanarak, toplam fiber abone sayısı 2,4 milyona ulaştı.

Dünya Gazetesi
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Şirketten yapılan açıkla­maya göre, yılın ikinci çey­reğine ilişkin finansal so­nuçları paylaşan Turkcell, güç­lü sonuçlar elde ederek, mobil ve sabit hizmetlerde büyümeye de­vam etti.

Yılın ikinci çeyrek dö­neminde net abone sayısını 346 bin artıran şirketin Türkiye’deki toplam abone sayısı 43,2 milyona ulaştı. Makroekonomik faktörler göz önünde bulundurulduğunda dirençli bir performans sergile­yen Turkcell’in grup gelirleri yı­lın 2. çeyreğinde 34,9 milyar lira olurken, 14,9 milyar TL FAVÖK ile yüzde 42,6 FAVÖK marjı elde edildi. Net kâr ise düşük kur farkı giderleri ve etkin risk yönetimi­nin katkısıyla 2,9 milyar lira sevi­yesinde gerçekleşti.

Paycell ve Financell markala­rıyla sunduğu techfin alanındaki faaliyetleri de Turkcell’in ikin­ci çeyrekteki finansal sonuçla­rına güçlü katkı sağladı. Finan­cell’in gelirleri yıllık bazda yüz­de 33,9 artışla 947 milyon liraya ulaşırken, Paycell’in güvenli öde­me çözümleri yıllık bazda yüzde 15,8 büyüdü. “Sonra Öde” hizme­tinin işlem hacmi yüzde 34 arta­rak 2,6 milyar lira olurken hizme­te sunulduğundan bu yana yük­sek talep gören POS çözümleri, işlem hacmindeki yüzde 86 artış­la ürün portföyündeki yerini güç­lendirmeye devam etti.

Yılın ikinci çeyreğinde yılın 346 bin net mobil abone

Turkcell Genel Müdürü Ali Ta­ha Koç, güçlü operasyonel per­formanslarını yılın ikinci çey­reğine de taşıdıklarını belirtti. Koç, “Faturalı abone bazımız bu çeyrekte net 477 bin artış göste­rirken, son 1 yılda kazandığımız faturalı abone sayısı 1,8 milyon seviyesinde gerçekleşti. Kam­panyalarla da mobil abone kayıp oranını yüzde 1,5 ile son altı yılın en düşük seviyesine çektik” dedi.

Koç, şirketin operasyonel ba­şarısına dikkati çekerek, “Tele­kom alanında liderlik ana oda­ğımızın yanı sıra, veri merkezi işletmeciliği, yenilenebilir ener­ji, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarına da büyük önem verdik. Uçtan uca teknoloji sağlayıcısı konumumuzu büyütme hedefi­mizle, teknolojinin ilerlemeyi te­tiklediği bir geleceği inşa etmeye devam ediyoruz. Techfin alanın­daki faaliyetlerimiz ile sundu­ğumuz yenilikçi hizmetler hem bireysel hem de kurumsal müş­terilerimizin hayatlarına değer katıyor.” ifadelerini kullandı.

Yarım milyar dolarlık döviz kazandırdık

Ukrayna’daki iştiraklerinin satışına ilişkin bilgi veren Koç, 2023 sonunda duyurdukları satış sürecini 9 Eylül’de tamamladık­larını ve bu kapsamda Türkiye’ye ilk etapta 524,3 milyon dolar dö­viz girişi sağladıklarını bildirdi. Koç, “Ukrayna’da 2022’den bu yana daha da şiddetlenen savaş koşulları da göz önüne alındığın­da, Turkcell olarak bu süreci ba­şarıyla tamamlamış olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Hedefimiz, ülkemizin dijital dö­nüşümüne katkı sağlayacak yeni yatırımlara odaklanmak” değer­lendirmesinde bulundu.