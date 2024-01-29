Turkcell’in veri merkezi yatırımları tam gaz

Turkcell’in Gebze, İzmir, Ankara Temelli, Avrupa (Velimeşe), Kartal, Dudullu, Yenibosna ve Ankara Söğütözü’deki veri merkezlerinde toplamda 42 bin 900 metrekarelik beyaz alan bulunuyor. Yeni nesil veri merkezlerinin doluluk oranları, Avrupa ve İzmir'de yüzde 100, Gebze ve Temelli'de yüzde 98 olarak şekillenirken, bu kapsamda Turkcell, modül yapımlarına da devam ediyor.

Ankara Temelli veri merkezinde 3. ve 4. modül, Avrupa veri merkezinde ise 2. ve 3. modülün yapımı sürüyor. Turkcell, 2024 yılı sonunda Ankara Temelli ve Avrupa veri merkezlerinde yeni modülleri devreye alıp beyaz alan kapasitesini 8 bin metrekarenin üzerinde arttırmayı planlıyor.

"Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutuyoruz"

28 Ocak Veri Koruma Günü çerçevesinde, Gebze'deki Turkcell Veri Merkezi'nde değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, “Veri günümüzün petrolü.

Nasıl ki sınırlarımızı askerlerimizle koruyorsak, dijital vatanımızı, siber vatanımızı da burada yapmış olduğumuz veri merkezleriyle, Türkiye sınırları içinde koruyarak, Türkiye'nin verisini Türkiye'de tutarak korumuş oluyoruz” dedi. Verilerin Türkiye’de tutulmasının sadece bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda milli egemenlik sorunu olduğuna işaret eden Koç, “Biz Türkiye'deki vatandaşlarımızın verisini Türkiye'de tutarak, milli egemenliğimize katkıda bulunmuş oluyoruz.

Aynı zamanda oluşturduğumuz uygulamalarla, kullanıcılarımızın kullandığı BiP gibi uygulamalarla birlikte de vatandaşlarımızın verisini buradaki veri merkezinde tutarak hem mahremiyetlerini hem de veri egemenliğini sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

“'Veri egemenliği' rekabette dayanıklı kılar”

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, veri merkezlerine yaptıkları yatırımların uluslararası alanda da dikkati çektiğini belirterek, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın önde gelen markalarının da verilerini güvenle saklamak için Turkcell veri merkezlerini tercih ettiğini dile getirdi.

"Dünyanın geleceğine yön veren 'veri egemenliği', bir şirketi de bir ülkeyi de rekabete dayanıklı kılan önemli bir faktör" diyen Koç, Turkcell olarak kendilerinin de katkı sağladıkları Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı üzerinden, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile çalışmalar yürüttüklerini, tüm bu çalışmalarla ‘Türkiye Yüzyılı’nı ‘Dijitalin Yüzyılı’ yapma hedefine hızla koşarak, veri güvenliği alanındaki yatırımlara aralıksız devam edeceklerini bildirdi.

Ali Taha Koç, "Son olarak bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmada değindiği üzere, tüm Türkiye'yi BiP ve diğer yerli uygulamalarımızı kullanmaya ve böylece veri güvenliğimize katkıda bulunmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.