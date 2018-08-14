Türkerler’in önünde 7.5 milyar dolarlık 3 büyük proje var

14 Ağustos 2018

İbrahim EKİNCİ

Ankara merkezli Türkerler Holding, son yılların en atak gruplarından biri. İnşaat kökenli grup, sağlık, enerji, gayrimenkul yatırımlarına devam ediyor. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile yapılan Kocaeli, İzmir ve Ankara Etlik şehir hastanelerini alan grup şimdi de Sancaktepe Şehir Hastanesi’ne teklif verecek. 4 bin 200 yataklı bu hastane için 2 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor. Bu ihalede GE ve başka ortaklarla hareket eden grubun masasındaki ikinci büyük proje enerji alanında. Saros Körfezi açıklarında deniz üzerinde rüzgar santrali kurmak istiyor. Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “13 yıldır hazırlandığımız, icat ettiğimiz bir proje. Kıyıdan 5 km denize doğru, enine 40 km açılabileceğimiz bir alanda, 1.200 MW güçte rüzgar santrali yapacağız. Ortağımız GE. Dünyada örnekleri var. Siemens 75 bin MW yapmış bugüne kadar. Bizim projede her biri 12 MW üretim yapan 140 metrelik tribünler olacak. 3.5 milyar dolarlık bir yatırım” dedi.

Holding Genel Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Sezgin ile grubun faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Kazım Türker, önlerindeki 3. büyük projenin doğalgaz deposu konusunda olacağını söyledi. Kazım Türker, 2 milyar dolarlık bu yatırımda etap etap gidileceğini, ilk etapta 500 milyon metreküp, toplamda 3 milyar metreküpe çıkılacağını belirtti. Bu proje Adana Seyhan’da 1.883 hektarlık ruhsatlı alandaki yeraltı tuz madeninde gerçekleşecek.

Ege'de büyük yatırımcı

Diğer yandan Türkerler, İzmir’de büyük bir gayrimenkul projesi gerçekleştiriyor. Mahall Bomonti isimli projede ofisler, konutlar ve alışveriş alanları bulunuyor. Ofis ve konut bölümü satışta. AVM kiraya verilecek. Sektördeki sıkıntıları hatırlattığımız Kazım Türker, “Bu dönem geçici. Biz yine satıyoruz, 10 satacağımıza 3 satıyoruz ama satıyoruz. Konutların yüzde 80’ini sattık. Ofisler biraz daha yavaş gidiyor. İzmir’e yaptığımız yatırım 5 milyar TL, şimdi 7.5 milyar TL oldu kurdan dolayı. 900 milyon dolar İzmir Şehir Hastanesi. 350 milyon dolarlık Bomonti’de araziyi de satın aldık. Davalardan 5 sene gecikti. Tekel’in Alsancak’taki bira ve rakı fabrikaları bölgesinde gerçekleşiyor. İyi bir yatırım bizim açımızdan. Eylül ayında Doğuş Grubu’na bağlı d.ream Grup ile anlaşma yaptık, d.ream buraya girecek. 45 dönüm arazi. Bir tarafta kule, altında pazar 15 dönüm. Pazar, ticari alanlar ve bir de otelimiz var. 9 tane tarihi bina, 10 bin metrekare civarında kapalı alan var. Orası İzmir’in çekim merkezi olacak. 900 milyon dolara Bayraklı’daki şehir hastanesini yapıyoruz. Kiraz’da iki tane rüzgâr yatırımı 100 milyon dolar. Bir de yine Alaşehir’de 500 milyon dolarlık jeotermal yatırımımız var. Bunların hepsi Ege Bölgesi’ne çok ciddi ekonomik açıdan katkıda bulunacak yatırımlar. Şimdi bir de Türkerler Vakfı üzerinden Yenilenebilir Enerji Üniversitesi kuracağız. 7-8 bin öğrencili bir üniversite olacak” diye konuştu.

Mahall Bomonti projesinin mimarı Semiha Güneş, “Buranın en güzel özelliği tarihi alanları korumak. Tarihi meydanlar yarattık. 45 dönümün içinde 30 dönüm yeşil alan bıraktık. Özellikle böyle yaptık ki oradaki ambiyansı bozmayalım. Bir de tarihi bir yolumuz var. O yoldaki taşları da hiç bozmadık, onları tek tek sayarak numaralandırdık. Ağaçları aynı şekilde koruduk. Eksik kalan, yıllar içerisinde yaşlanan ağaçları da tamamladık. O ağaçlı yolu eski günlerine döndürdük” dedi. Mahall Bomonti’de, Yılmaz Erdoğan’ın BKM’si ile de anlaşma üzerinde çalışılıyor. Erdoğan’ın önerisi ile 8 sinema bulunan projeye bir de açık hava sinema salonu ilave edilmiş.

Hastanelerde kira garantisi var



Türkerler, sağlık kampüslerinde aktif yatırımcılardan biri. Ankara Etlik, Kocaeli ve İzmir hastanelerini grup inşa ediyor. Bu yatırımlar için yurtdışından 1.1 milyar dolar borçlanmıştı. Hem bu borçlanmanın nakit akışlarında bir sıkıntı yaratıp yaratmadığını hem de tartışma konusu olan “hasta garantisi” meselesini sorduk. Cevabı şöyle oldu: “Kredi 18 yıl vadelidir. 15 Temmuz’dan sonra bu kadar büyük bir kredinin getirilmesi bu ülkeye güvenin göstergesi. Sayın Cumhurbaşkanımız Külliye’de tören yaptı. Hastaneleri devlet işletecek. Bize kira ödeyecek. Kur riskine karşı bizi koruyan bir formül var. Hasta sayısına bağlı değil. Bize garanti edilen böyle bir şey yok. Devletin kira garantisi var. Şu kadar yılda şu kadar kira. Teklif verirken hesaplıyoruz. Örnek; 100 milyon TL yılda para kazanacağım. Faiziyle 15 yılda geri ödeyeceğiz. 24 yıl sen işleteceksin, 9 yıl karın olacak. Bir de ticari alanların geliri var. Hastadan bağımsız. 20’ye yakın sektör var. Görüntüleme merkezi, temizlik, yemek, güvenlik… Otoparka para vermiyorsunuz, oradan kazanmıyorsunuz ama diğerlerinden kazanıyorsunuz. Yiyecek içecek çok kıymetli. Kampüs içi kafeterya, mağazalar... 5 seneliğine bizde, sonra devlet ihale edecek.”

6 milyar dolarlık projesi devam ediyor

İnşaat kökenli Türkerler’in bünyesinde 137 şirket bulunuyor. Yarım yüzyıla yakındır Türkiye iş dünyasının içinde olan grup; gayrimenkul, yenilenebilir enerji, doğalgaz dağıtım ve ticareti, kamu özel ortaklığı projeleri ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Baraj, tünel, otoyol, metro, hastane inşaatlarında deneyimli. Mahall Ankara, Mahall Bomonti İzmir ve Çiftçi Towers projelerini geliştirdi. Son olarak 1 milyar dolarlık Rüzgar Enerjisi YEKA ihalesini kazandı. Geçen yılı 1.5 milyar dolar ciro ile kapatan grupta 22 bin kişi çalışıyor. Devam eden projelerinin toplam yatırım bedeli 6 milyar doları buluyor. Enerjide elinde (YEKA hariç) 2 bin 183 MW’lık lisans bulunuyor. 48 MW güçte JES, 124 MW güçte 3 HES ve 72 MW güçte 3 RES faaliyette. RES’te 911 MW, HES’te 284 MW, JES’te 300 MW’lık projeleri bulunuyor. Vangölü Elektrik Dağıtımı dışında enerjide bir de Angoragaz üzerinden, spot LNG ithalatı ve ihracatı yapıyor.

Mahall Bomonti İzmir'le Göztepe'ye destek veriyor

Türkerler’in İzmir’deki gayrimenkul projesi Mahall Bomonti İzmir, 2016-2017 sezonundan itibaren desteklediği Göztepe Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşmasını iki yıl uzattı. Süper Lig’de geçirdiği sezonu 6’ncı olarak tamamlayan Göztepe Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması geçen hafta imzalandı. Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “Bir kez daha güzel İzmir’imizin değerli sembollerinden biri olan Göztepe’nin kalbinde yer almaktan onur duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Şehrimizin Spor Toto Süper Lig’deki tek temsilcisi, gururumuz Göztepe’ye 2 sezondur desteğimizi sürdürüyoruz. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig sezonunda da Mahall Bomonti logomuzla değerli kulübümüzün formalarında yer almaktan dolayı kıvanç duyuyoruz” dedi. Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de “Mahall Bomonti İzmir’in takımımıza uğurlu gelen sponsorluğuyla elde ettiğimiz başarımızı, sezonunu 6. sırada tamamlayarak perçinledik. Bu yıl da taraftarımıza, İzmirlilere ve kulübümüze gönül veren tüm dostlarımıza bu anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” diye konuştu.