Turkish Cargo, IATA CEIV lityum pil sertifikasyon programına katıldı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, taşıyıcının eğitim, değerlendirme ve validasyon (geçerliliğin onaylanması) süreçlerinden oluşan sertifikasyon programına katılımı, IATA Dünya Kargo Sempozyumu (IATA World Cargo Symposium-WCS) kapsamında düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü (CEO) Bilal Ekşi, küresel bir hava kargo markası olarak lityum pil ürünlerinin tedarik zincirinin korunmasını son derece önemsediklerini belirterek, "Bu konudaki sorumluluklarımızı hassasiyetle yerine getiriyoruz. Bu nedenle dünya çapında en yüksek standartlardan biri olarak kabul gören CEIV Li-batt sertifikasyon programına dahil olmak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu yeni sertifikasyon programı, Turkish Cargo'nun yüksek kalite standartlarına bağlılığını ve müşterilerimize güvenli, hızlı ve emniyetli bir hava kargo hizmeti sunma konusundaki taahhüdümüzü bir kez daha vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Kargo Bölümü Küresel Başkanı Brendan Sullivan ise, toplam küresel ticaretin yaklaşık dörtte birini oluşturan Avrupa navlun piyasasının, dünyanın en büyük piyasalarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa'nın en büyük hava kargo taşıyıcılarından biri olan Türk Hava Yolları'nın CEIV Li-batt sertifikasına sahip olması, lityum pil içeren yüklerin güvenli bir şekilde taşınması konusunda göndericilerin beklentilerini karşılamak adına önemli bir destektir." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel hava kargo operasyonlarının yüksek standartta yapılabilmesi için geliştirilen CEIV Li-batt sertifikasyon programı, tedarik zinciri boyunca lityum pillerin elleçleme ve taşıma sırasındaki güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Bu yeni program ayrıca, şirketlerin, IATA tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda yeni CEIV programına göre ilgili politikaları, süreçleri ve prosedürleri uyguladığını doğruluyor.

Hava kargo endüstrisinin gelecek standartlarının şekillendirildiği IATA Dünya Kargo Sempozyumu 27 Nisan Perşembe günü sona erecek.