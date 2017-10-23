Turkish Cargo'ya ödül

23 Ekim 2017

Turkish Cargo, Asya ve Ortadoğu'da "Yılın Hava Kargo Şirketi" ödülüne layık görüldü.



Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, eylül ayında kargo ve posta hacmindeki güçlü artış ile ocak-eylül döneminde 810 bin ton rakamına ulaşan ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27 artış başarısı yakalayan Turkish Cargo'nun operasyonel başarısı, uluslararası hava kargo otoriteleri tarafından ödüllendirildi.



Turkish Cargo, Asya-Pasifik ve Orta Doğu bölgelerinde, hava kargo taşmacılığı üzerine 33 yıldır faaliyet gösteren "Payload Asia" yayın grubu tarafından her yıl düzenlenen ve hava kargo endüstrisinde fark yaratanların onurlandırıldığı törende bu yılın en prestijli ödülü olan "Yılın Hava Kargo Şirketi" ödülüne layık görüldü.



Asya-Pasifik Hava Kargo Dernekleri Federasyonu'nun (FAPAA) resmi yayın organı olan Payload Asia okuyucularının, hava kargo müşterilerinin ve iş ortaklarının oylaması ile belirlenen kazananlar, dünyanın dört bir yanından gelen seçkin davetlilerin katılımıyla düzenlenen törende açıklandı. Yılın en prestijli ödülü, büyüme ivmesini sürekli artıran Turkish Cargo'nun oldu.

Küresel büyüme stratejisi ile Turkish Cargo, Türk Hava Yolları’nın 300 destinasyonda geniş uçuş ağı ile hizmet veren 313 yolcu uçağı kargo kapasitesine ek olarak 60 ülkedeki 72 destinasyona hava kargo taşımacılığı gerçekleştiren 16 kargo uçağı ile dünyanın en iyi hava kargo taşıyıcısı olma yolunda başarılı adımlarla ilerliyor.





Kaynak: AA