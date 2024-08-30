Turkish Tastes ile ABD’ye 5 milyar dolar gıda ihracatı hedefi

Özlem SARSIN

Ege İhracatçı Birlikleri’nin dünyanın en büyük gıda ithalatçısı ABD’de yürüt­tüğü “Sağlıklı Beslenmede Türk Ürünlerinin Önemi Turkish Tas­tes-TURQUALITY Projesi” için çekilecek olan Turkish Tastes ta­nıtım filmi basın toplantısında ihracatçılara seslenen Ege İhra­catçı Birlikleri (EİB) Koordina­tör Başkanı Jak Eskinazi, “Yakla­şık 6 senedir ticarileşme yolunda büyük adımlar attık, ABD’nin en büyük gıda distrübütörleri Türk firmalarımızla işbirlikleri kur­du.

ABD HoReCa sektörü, üreti­ci, dağıtıcı, toptancı, perakendeci ve zincir marketler, restoran bir­likleri, gıda yatırımcıları, gıda gi­rişimleri, turizm-otelcilik fakül­teleri, aşçılık okulları ile birlik­te büyük bir network oluşturduk. Bu doğrultuda çalışmalarımı­zın sonuçlarını, Türk firmaları­mızın gerçekleştirdiği ikili iş gö­rüşmelerini, Turkish Tastes’nin ABD’de neler başardığını bugün burada sizlerle paylaşmaktan gu­rur duyuyoruz” dedi.

2019-2023 yılları arasında ABD’nin toplam gıda ithalatının yüzde 35’lik bir artışla 156 milyar dolardan 211 milyar dolara çıkar­ken, aynı dönemde Türkiye’nin ABD’ye gıda ihracatının yüzde 100’ün üzerinde artış göstere­rek 708 milyon dolardan 1 milyar 712 milyon dolara yükseldiğine dikkat çeken Eskinazi, “Her ge­çen gün büyüyen Turkish Tastes markamız ve tüm çalışmalarımız­da Ticaret Bakanlığımızın “Uzak Ülkeler Stratejisi” vizyonu ile uyumlu hareket ediyoruz ” dedi.

“Firmalar yurt dışına ‘Turkish Tastes’ ile gidecek”

Ege İhracatçı Birlikleri Koor­dinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracat­çıları Birliği Başkanı Hayret­tin Uçak, biri zeytinyağı biri ku­ru meyve sektöründen 2 firma­nın ABD’nin en büyük ikinci gıda distribütörü olan US Foods’un tedarikçisi olduğunu da açıkla­yarak, “Firmalarımız US Foo­ds’a göndereceği ürünlerini ken­di markalarının yanında Turkish Tastes markasıyla da göndere­cek.

Böylelikle Bakanlığımızın verdiği desteğe somut bir şekilde karşılık vermeye başlamış olaca­ğız” dedi. Ege Kuru Meyve ve Ma­mulleri İhracatçıları Birliği Yö­netim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, bundan sonra da hem ABD hem de diğer ülkelerde ger­çekleştirecekleri tüm çalışma­ları Turkish Taste projesi kaza­nımlarıyla birleştirerek yola de­vam edeceklerini söyledi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul­leri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Tür­kiye'nin ABD'ye olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihraca­tını artırmaya yönelik gerçekleş­tirdikleri Turkish Taste projesi ve fuar organizasyonları sayesin­de Türkiye'nin ABD'ye olan su ürünleri ve hayvansal mamulle­ri ihracatının 2023 yılında yüzde 18 artarak 123 milyon dolarlık bir hacme ulaştığını, günümüz itiba­ri ile de geçen yılın 2/3’ünün üze­rine şimdiden ulaşmış durumda olduklarını ifade etti.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhra­catçıları Birliği Yönetim Kuru­lu Başkanı Emre Uygun, “Bugün aramızda olan marka elçimiz şef­lerimizin büyük katkıları ile 360 derece bağlı bir döngü kurgula­dık. Bu döngü, ihracatçılarımız­dan başlıyor ve ABD’deki son tü­keticilerle tamamlanıyor. Marka elçilerimiz aracılığı ile Turkish Tastes markası taşıyan ürünleri­miz distribütörlere, distribütör­lerden de başlattığımız program kapsamında yer alan ve bu distri­bütörlerden ürün alan restoran­lara, oradan da Turkish Tastes markası ile hazırlanan menüler­le son tüketicilere ulaşacak” dedi.

"Ticari bir mekanizmaya dönüşecek”

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İh­racatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, proje sayesinde sek­törün ABD’ye olan ihracatı­nın 700 milyon $’a ulaştığını ifade ederek, “Büyük bir ba­şarı ile yürüttüğümüz pro­jemizi Ur-Ge projelerimizle destekleyeceğiz” dedi. Tur­kish Tastes Ambassador’u ve Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel, projenin temel hedefi­nin ABD’de etkin bir ticari me­kanizmaya dönüşeceğinin altını çizdi.