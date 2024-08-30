Turkish Tastes ile ABD’ye 5 milyar dolar gıda ihracatı hedefi
Türk gıda sektörünün ABD pazarındaki yerini sağlamlaştırmak ve ihracatını artırmak adına çalışmalarına devam ettiğini söyleyen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk gıda ihracatçıları olarak başarılarını daha da ileri taşıyarak ABD’ye 5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını ifade etti.
Özlem SARSIN
Ege İhracatçı Birlikleri’nin dünyanın en büyük gıda ithalatçısı ABD’de yürüttüğü “Sağlıklı Beslenmede Türk Ürünlerinin Önemi Turkish Tastes-TURQUALITY Projesi” için çekilecek olan Turkish Tastes tanıtım filmi basın toplantısında ihracatçılara seslenen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Yaklaşık 6 senedir ticarileşme yolunda büyük adımlar attık, ABD’nin en büyük gıda distrübütörleri Türk firmalarımızla işbirlikleri kurdu.
ABD HoReCa sektörü, üretici, dağıtıcı, toptancı, perakendeci ve zincir marketler, restoran birlikleri, gıda yatırımcıları, gıda girişimleri, turizm-otelcilik fakülteleri, aşçılık okulları ile birlikte büyük bir network oluşturduk. Bu doğrultuda çalışmalarımızın sonuçlarını, Türk firmalarımızın gerçekleştirdiği ikili iş görüşmelerini, Turkish Tastes’nin ABD’de neler başardığını bugün burada sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
2019-2023 yılları arasında ABD’nin toplam gıda ithalatının yüzde 35’lik bir artışla 156 milyar dolardan 211 milyar dolara çıkarken, aynı dönemde Türkiye’nin ABD’ye gıda ihracatının yüzde 100’ün üzerinde artış göstererek 708 milyon dolardan 1 milyar 712 milyon dolara yükseldiğine dikkat çeken Eskinazi, “Her geçen gün büyüyen Turkish Tastes markamız ve tüm çalışmalarımızda Ticaret Bakanlığımızın “Uzak Ülkeler Stratejisi” vizyonu ile uyumlu hareket ediyoruz ” dedi.
“Firmalar yurt dışına ‘Turkish Tastes’ ile gidecek”
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, biri zeytinyağı biri kuru meyve sektöründen 2 firmanın ABD’nin en büyük ikinci gıda distribütörü olan US Foods’un tedarikçisi olduğunu da açıklayarak, “Firmalarımız US Foods’a göndereceği ürünlerini kendi markalarının yanında Turkish Tastes markasıyla da gönderecek.
Böylelikle Bakanlığımızın verdiği desteğe somut bir şekilde karşılık vermeye başlamış olacağız” dedi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, bundan sonra da hem ABD hem de diğer ülkelerde gerçekleştirecekleri tüm çalışmaları Turkish Taste projesi kazanımlarıyla birleştirerek yola devam edeceklerini söyledi.
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Türkiye'nin ABD'ye olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatını artırmaya yönelik gerçekleştirdikleri Turkish Taste projesi ve fuar organizasyonları sayesinde Türkiye'nin ABD'ye olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatının 2023 yılında yüzde 18 artarak 123 milyon dolarlık bir hacme ulaştığını, günümüz itibari ile de geçen yılın 2/3’ünün üzerine şimdiden ulaşmış durumda olduklarını ifade etti.
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Uygun, “Bugün aramızda olan marka elçimiz şeflerimizin büyük katkıları ile 360 derece bağlı bir döngü kurguladık. Bu döngü, ihracatçılarımızdan başlıyor ve ABD’deki son tüketicilerle tamamlanıyor. Marka elçilerimiz aracılığı ile Turkish Tastes markası taşıyan ürünlerimiz distribütörlere, distribütörlerden de başlattığımız program kapsamında yer alan ve bu distribütörlerden ürün alan restoranlara, oradan da Turkish Tastes markası ile hazırlanan menülerle son tüketicilere ulaşacak” dedi.
"Ticari bir mekanizmaya dönüşecek”
Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, proje sayesinde sektörün ABD’ye olan ihracatının 700 milyon $’a ulaştığını ifade ederek, “Büyük bir başarı ile yürüttüğümüz projemizi Ur-Ge projelerimizle destekleyeceğiz” dedi. Turkish Tastes Ambassador’u ve Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel, projenin temel hedefinin ABD’de etkin bir ticari mekanizmaya dönüşeceğinin altını çizdi.