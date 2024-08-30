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Turkish Tastes ile ABD’ye 5 milyar dolar gıda ihracatı hedefi

Türk gıda sektörünün ABD pazarındaki yerini sağlamlaştırmak ve ihracatını artırmak adına çalışmalarına devam ettiğini söyleyen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk gıda ihracatçıları olarak başarılarını daha da ileri taşıyarak ABD’ye 5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını ifade etti.

Dünya Gazetesi
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Özlem SARSIN

Ege İhracatçı Birlikleri’nin dünyanın en büyük gıda ithalatçısı ABD’de yürüt­tüğü “Sağlıklı Beslenmede Türk Ürünlerinin Önemi Turkish Tas­tes-TURQUALITY Projesi” için çekilecek olan Turkish Tastes ta­nıtım filmi basın toplantısında ihracatçılara seslenen Ege İhra­catçı Birlikleri (EİB) Koordina­tör Başkanı Jak Eskinazi, “Yakla­şık 6 senedir ticarileşme yolunda büyük adımlar attık, ABD’nin en büyük gıda distrübütörleri Türk firmalarımızla işbirlikleri kur­du.

ABD HoReCa sektörü, üreti­ci, dağıtıcı, toptancı, perakendeci ve zincir marketler, restoran bir­likleri, gıda yatırımcıları, gıda gi­rişimleri, turizm-otelcilik fakül­teleri, aşçılık okulları ile birlik­te büyük bir network oluşturduk. Bu doğrultuda çalışmalarımı­zın sonuçlarını, Türk firmaları­mızın gerçekleştirdiği ikili iş gö­rüşmelerini, Turkish Tastes’nin ABD’de neler başardığını bugün burada sizlerle paylaşmaktan gu­rur duyuyoruz” dedi.

2019-2023 yılları arasında ABD’nin toplam gıda ithalatının yüzde 35’lik bir artışla 156 milyar dolardan 211 milyar dolara çıkar­ken, aynı dönemde Türkiye’nin ABD’ye gıda ihracatının yüzde 100’ün üzerinde artış göstere­rek 708 milyon dolardan 1 milyar 712 milyon dolara yükseldiğine dikkat çeken Eskinazi, “Her ge­çen gün büyüyen Turkish Tastes markamız ve tüm çalışmalarımız­da Ticaret Bakanlığımızın “Uzak Ülkeler Stratejisi” vizyonu ile uyumlu hareket ediyoruz ” dedi.

“Firmalar yurt dışına ‘Turkish Tastes’ ile gidecek”

Ege İhracatçı Birlikleri Koor­dinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracat­çıları Birliği Başkanı Hayret­tin Uçak, biri zeytinyağı biri ku­ru meyve sektöründen 2 firma­nın ABD’nin en büyük ikinci gıda distribütörü olan US Foods’un tedarikçisi olduğunu da açıkla­yarak, “Firmalarımız US Foo­ds’a göndereceği ürünlerini ken­di markalarının yanında Turkish Tastes markasıyla da göndere­cek.

Böylelikle Bakanlığımızın verdiği desteğe somut bir şekilde karşılık vermeye başlamış olaca­ğız” dedi. Ege Kuru Meyve ve Ma­mulleri İhracatçıları Birliği Yö­netim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, bundan sonra da hem ABD hem de diğer ülkelerde ger­çekleştirecekleri tüm çalışma­ları Turkish Taste projesi kaza­nımlarıyla birleştirerek yola de­vam edeceklerini söyledi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul­leri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Tür­kiye'nin ABD'ye olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihraca­tını artırmaya yönelik gerçekleş­tirdikleri Turkish Taste projesi ve fuar organizasyonları sayesin­de Türkiye'nin ABD'ye olan su ürünleri ve hayvansal mamulle­ri ihracatının 2023 yılında yüzde 18 artarak 123 milyon dolarlık bir hacme ulaştığını, günümüz itiba­ri ile de geçen yılın 2/3’ünün üze­rine şimdiden ulaşmış durumda olduklarını ifade etti.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhra­catçıları Birliği Yönetim Kuru­lu Başkanı Emre Uygun, “Bugün aramızda olan marka elçimiz şef­lerimizin büyük katkıları ile 360 derece bağlı bir döngü kurgula­dık. Bu döngü, ihracatçılarımız­dan başlıyor ve ABD’deki son tü­keticilerle tamamlanıyor. Marka elçilerimiz aracılığı ile Turkish Tastes markası taşıyan ürünleri­miz distribütörlere, distribütör­lerden de başlattığımız program kapsamında yer alan ve bu distri­bütörlerden ürün alan restoran­lara, oradan da Turkish Tastes markası ile hazırlanan menüler­le son tüketicilere ulaşacak” dedi.

 "Ticari bir mekanizmaya dönüşecek”

 Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İh­racatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, proje sayesinde sek­törün ABD’ye olan ihracatı­nın 700 milyon $’a ulaştığını ifade ederek, “Büyük bir ba­şarı ile yürüttüğümüz pro­jemizi Ur-Ge projelerimizle destekleyeceğiz” dedi. Tur­kish Tastes Ambassador’u ve Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel, projenin temel hedefi­nin ABD’de etkin bir ticari me­kanizmaya dönüşeceğinin altını çizdi.