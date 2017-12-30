Türkiye 'dev fon'un radarında

30 Aralık 2017

Gelişen piyasalara yatırım yapan ve yaklaşık 13,5 milyar dolarlık özel sermaye fonlarını yöneten The Abraaj Group'un Direktörü ve Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Başkanı Levent Yeşildağ, Türkiye'de gelecek yıl birden fazla yatırım yapmayı planladıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin geleceğine her zaman inanıyoruz. Abraaj, Türkiye'yi radarında hep ön planda tutuyor." dedi.

Yeşildağ yaptığı açıklamada, Abraaj’ın 2007'den beri Türkiye'de faaliyette bulunduğunu ve 11 yatırıma imza attığını söyledi.

Bu yıl online seyahat acentesi Biletall ve öncesinde entegre lojistik firması Netlog'a ortak olduklarını anlatan Yeşildağ, "Bizim için hedeflerimize ulaştığımız bir yıl oldu. Türkiye'nin geleceğine her zaman inanıyoruz ve hep pozitifiz. Elimizden geldiğinin en iyisini yaparak hem memleketimiz için hem de yatırımcılarımız için başarılı ve güzel sonuçlar almaya çalışıyoruz. Yatırımlarımız hız kesmeden ve başarılı bir şekilde devam ediyor, dolayısıyla bu yıl hedeflerimize ulaştığımızı söyleyebiliriz." diye konuştu.

Yeşildağ, sadece gelişen ve hızlı büyüyen piyasalara yatırım yapan bir fon grubu olduklarını belirterek, "Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Latin Amerika, Güney ve Güneydoğu Asya’daki gelişen piyasalara yatırım yapan bir grubuz. Yaklaşık 13,5 milyar doları yönetiyoruz." ifadesini kullandı.

Abraaj'ın söz konusu coğrafyaların dinamizminden, genç nüfusundan ve hızlı büyümesinden faydalanacak lojistik, sağlık, e-ticaret, finansal hizmetler, hızlı tüketim ürünleri ve gıda gibi son tüketiciye yakın veya onu destekleyen sektörlere yatırım yaptığını kaydeden Yeşildağ, "Genel olarak son tüketiciye yönelen lüks ürünlerden kaçınırız. Yükselen genç nüfusun zenginleştikçe ve orta sınıfın genişledikçe tüketebileceği ürün ve hizmetlere yönelik sektörler ve şirketlere odaklanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye 1 milyar dolardan fazla yatırım

Fast food zinciri KFC Türkiye'nin, Abraaj’a satışının Rekabet Kurulunca onaylandığını hatırlatan Yeşildağ, Türkiye'de gelecek yıl birden fazla yatırım yapmayı planladıklarını vurguladı.

Abraaj’ın Türkiye’ye bugüne kadar 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı bilgisini veren Yeşildağ, "Abraaj'ın bakış açısıyla Türkiye en önemli ve en bereketli pazarlarımızdan. O yüzden Abraaj'ın en çok konsantre olduğu ülkelerin başında geliyor diyebiliriz. Mevcut ve yakın zamanda yapacağımız yatırımlarla Türkiye’ye yönelik mevcut yönettiğimiz fonların 1 milyar doları geçeceğini ifade edebiliriz. Ama bunu 1 milyar dolarla da sınırlandırmamak lazım. Devam eden yıllarda da Abraaj Türkiye'yi radarında hep ön planda tutuyor." diye konuştu.

Yeşildağ, Türkiye'nin genç nüfusu olan, orta sınıfın zenginleştiği ve ekonominin veriminin arttığı bir ülke olduğunu ifade ederek, "Biz piyasayı çok iyi takip ettiğimiz, bildiğimiz ve disiplinli yatırımcı olduğumuz için gazetelerin baş sayfaları bizi etkilemiyor. Çünkü bu, ülkenin makroekonomik temellerini değiştirmiyor. Dolayısıyla 2015, 2016 ve 2017'de yatırımlarımıza devam ettik. Bizim için önemli olan, cazip yatırım fırsatı sunan sektörler ve bu sektörlerdeki mevcut ve potansiyel başarısı en yüksek şirketlerdir." dedi.

Bu yılın, Türkiye'nin büyümesinin hızlandığı, doğru politikaların izlendiği ve güvenin arttığı bir yıl olduğuna dikkati çeken Yeşildağ, "Bunun 2018'de devam edeceğini, pozitif bir yıl olacağını düşünüyoruz. Dünyada herkesin takip ettiği belirsizlikler devam ediyor. Bunlar var olmaya devam edecek ama ülkenin temelleri ve temel ekonomik fırsatları bizim için değişmiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA