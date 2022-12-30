Türkiye 'e-ticaret'e ısındı, sıra 'e-ihracatta'

Kovid-19 salgını sürecinin etkisiyle ivmesini yıldan yıla hızla artıran Türk e-ticaret sektörünün 2022 yılını olumlu bir tabloyla kapattığını söyleyen Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu; “Sektör 2020 yılını 226 milyar liralık hacimle kapatmıştı. Sektör her geçen yıl büyümesini sürdürerek 2021’i 381 milyar lira, 2022 yılının ilk 6 ayını da 348 milyar lirayla kapattı. Bu yılı 700 milyar lira civarında bir e-ticaret hacmiyle bitirmeyi öngörüyoruz. Ülkemiz e-ticarete alıştı ve güvendi” dedi.

2023 e-ihracat için milat olabilir

Sektörün vatandaşların e-ticaret konusuna artık ısındığını ve sıranın e-ihracata geldiğini kaydeden Çevikoğlu; “Asıl odaklanmamız gereken konu e-ihracat, 2023 bu noktada milat olabilir. Yeni e-ticaret yasamızla birlikte Türkiye’den yurt dışına satışların artmasını bekliyorum. Türkiye aranılan bir pazar ve satılabilir ürünü çok fazla. Bu durumda emekleme aşamasından bir an önce kurtulacağız” diye konuştu.

2026’ya kadar 5 trilyon doları geçmesi bekleniyor

Küresel satışların yaklaşık yüzde 21’ini e-ticaretin oluşturduğuna dikkati çeken Çevikoğlu, “2026 yılına kadar dünyada e-ticaret hacminin 5 trilyon doları geçmesi bekleniyor. Bu büyük bir pasta ve bizler yeni yılla birlikte e-ihracata odaklanmaya devam etmeliyiz. Şu anda e-ticaret ve e-ihracat birlikte anılır oldu, yeni bir terim olmaktan çıktı. Yeni yılın e-ihracatta güçleneceğimiz bir yıl olacağını düşünüyoruz. Bizler de vatandaşın bir numaralı alışveriş yöntemi haline gelen bu alanı geliştirme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Güven damgalı sitelerden alışveriş yapılmalı”

Tüketicilerin alışveriş yapacakları ortamları iyi seçmeleri gerektiğini vurgulayan Çevikoğlu, özellikle güven damgalı sitelerle asgari güvenliğin sağlanabileceğini dile getirdi. Çevikoğlu, sektör olarak tüketicilerden aldıkları geri dönüşlerle olumsuz durumları minimuma indirmek için çalıştıklarını belirterek, “Devletimiz de çıkarılan yeni yasa ve alt mevzuatlarla özellikle rekabet alanında ve alışveriş güvenliği noktasında son derece önemli adımlar atıyor. Yolumuzun aydınlık olduğunu söylemek yanlış olmaz.” dedi.