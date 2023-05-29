Türkiye Finans Yönetim Kurulu’na yeni atama

Türkiye Finans Katılım Bankası 32. Olağan Genel Kurulu Toplantısı 18 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da yapıldı. 2022 yılı sonuçlarının değerlendirildiği Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu üyeliklerine yönelik değişiklik teklifleri de kabul edildi. Buna göre toplantıda 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu’ndaki mevcut üye Eren Güra’nın, görev süresinin dolması nedeniyle görevinden ayrılacağı belirtildi. Bankanın yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak ise 23 yıllık mesleki deneyime sahip, Yıldız Holding Uyum ve Genel Hukuk Direktörü Hakan Bekiroğlu’nun atandığı açıklandı.

Bu atamayla birlikte Türkiye Finans Yönetim Kurulu’nda, Yönetim Kurulu Başkanı Wael Abdulaziz A RAIES; Yönetim Kurulu Üyeleri Sara Abdullatif A NUGALI, Moath Saad M ALNASSER, Meriç ULUŞAHİN, Müge ÖNER, Hakan BEKİROĞLU ve aynı zamanda bankanın Genel Müdürü Murat AKŞAM’ın görev yapacağı duyuruldu.

Hakan Bekiroğlu hayatı

1975 yılında Yunanistan’da doğan Hakan Bekiroğlu, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi’nden Uluslararası İşletme Hukuku alanında İşletme Yüksek Lisans Derecesini aldı. Kariyerine 2000 yılında Yunanistan’da Âdem Bekiroğlu Hukuk Bürosu’nda Avukat olarak başladı. Daha sonra 2003-2006 yılları arasında Frito Lay Türkiye’de, 2003-2009 yılları arasında ise Idea Hukuk Bürosu’nda Kıdemli Avukat olarak çalıştı. 2009-2013 yılları arasında Demirdöküm ve Vaillant Grubu’nda Hukuk Müdürü olarak görev yaptı. 2013-2022 yılları arasında Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOFAŞ) bünyesinde Uyum ve Hukuk Baş Müşaviri olarak çalışan Bekiroğlu, 2022 yılı Şubat ayından bu yana Yıldız Holding’de Uyum ve Genel Hukuk Direktörlüğü görevini sürdürmektedir. Toplam 23 yıllık mesleki deneyime sahip Hakan Bekiroğlu, Mayıs 2023 itibarıyla Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.