Türkiye genelindeki tüm resmi okullarda “İyi Uygulamalar Yarışması” heyecanı

Temizlik ve hijyen konusunda toplumda kültürel bir dönüşüm hedefiyle Millî Eğitim Bakanlığı ve OPET iş birliğinde 2022 yılında hayata geçirilen “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” Projesi’nde İyi Uygulamalar Yarışması’nın heyecanı yaşanıyor. Yarışma, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ülke genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde, resmî okullarda görev yapan öğretmenlerin temizlik ve hijyen temalı uygulamalarını kapsıyor.

Başvurular 20 mayıs 2024 tarihine kadar yapılacak

Öğrenci, öğretmen, okul yönetimleri, okul destek personeli ve velilerde temizlik ve hijyen konusunda bilincin artırılmasını hedefleyen Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi kapsamında İyi Uygulamalar Yarışmasına başvurular 20 Mayıs 2024 tarihine kadar okul yönetimlerine yapılabilecek.

81 il düzeyinde, 4 kademede (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) belirlenmiş iyi uygulama örnekleri Bakanlık düzeyinde oluşturulacak bir komisyon ile değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde birinci, ikinci ve üçüncü olmak üzere toplam 12 iyi uygulama belirlenecek. Dereceye giren projelerde görev alan öğretmen, öğrenciler ve okullar ödüllendirilecek.

“Çocuklarımızın toplumda dönüşüm yaratacak projelerini bekliyoruz”

Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi ile temizlik ve hijyen konusunda toplumun geneline yayılan bir kültürel dönüşüm hedeflediklerini belirten OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi, Nurten Öztürk “OPET olarak kuruluşumuzdan bu yana hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri ile topluma değer katmayı, fayda yaratmayı amaçlıyoruz. 2000 yılından bu yana devam eden Temiz Tuvalet Kampanyası ile bugüne kadar 12 milyondan fazla kişiye eğitim vererek, kurum ve kuruluşlara ortak projeler yaparak bu konuda büyük bir farkındalık yarattık. Yine Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürüttüğümüz İşimiz Temiz Projesi ile yalnız sektörümüzle de kalmadık, işletmelerde hijyen standardı oluşturarak toplumumuzun gelişimine katkı sağlamaya çalıştık. “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar” projemiz ile bu çabamızı daha da ileriye taşımaya devam ediyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımız ile el ele vererek başlattığımız bu proje ile ülke genelinde öğrenim gören tüm çocuklarımızın hijyen bilincini hayatlarının bir parçası haline getirmesi, bu bakış açısının toplumun tüm kesimlerine ve geleceğe taşınması en büyük arzumuz” şeklinde konuştu.

Türkiye genelindeki tüm resmi okulları kapsıyor

Millî Eğitim Bakanlığı ve OPET tarafından hayata geçirilen Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi’nin içeriğinde kişisel hijyenden, tuvalet kullanımına, çevre temizliğinden, ortamda hijyenin doğru şekilde sağlanmasına kadar temizlik ve hijyenin hayatın her alanındaki yeri ve önemi konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik içerikler yer alıyor. Çocukları ve gençleri bu konuda bilinçlendirmek üzere, Türkiye genelinde her kademede görev yapan öğretmenlere, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden videolu eğitim modülleri hazırlandı. Proje kapsamında ÖBA’da yayınlanan bu eğitimlerle, öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri, okul destek personeli ve velilerde temizlik ile hijyen konusunda bilinçlenme sağlayarak farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda öğretmenler tarafından okul ve çevresine yönelik yeni ve yaratıcı uygulamaların geliştirilerek, sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenmesi, elde edilen kazanımların kalıcı olması ve iyi uygulama örneklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.