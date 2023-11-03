Türkiye İş Bankası 250 milyon dolarlık kaynak sağladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından 'BB+' notu verilen, 5 yıl nihai vadeli ve 4 dilimden oluşan işleme, ticari bankalar ve yatırımcıların yanı sıra Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) da yatırımcı olarak katıldı.

EBRD tarafından sağlanan 100 milyon ABD Doları tutarındaki kaynağın 80 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı deprem bölgesine hizmet ve ürün sağlayan firmaların finansman gerekliliklerinin karşılanmasında, 20 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı ise kadınların yöneticisi/sahibi olduğu işletmelerin finansmanında kullandırılacak.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yurt dışından gelen havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemlerinin Türk bankalarının uluslararası fonlama kaynakları arasında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Yalçın, şunları söyledi: “2000 yılından bu yana havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemleriyle uzun vadeli kaynak sağlıyoruz. Başarıyla sürdürdüğümüz seküritizasyon işlemleriyle Türkiye ekonomisine kaynak sağlamaya devam ederken, sürdürülebilirlik alanında da depremden etkilenen bölgenin yeniden inşası ile kalkınmasına yönelik faaliyetleri ve ekonomik hayatta kadınları desteklemeyi sürdüreceğiz.”

Seküritizasyon nedir?

Seküritizasyon, bankaların likit olmayan aktiflerinin sermaye piyasalarında ihraç yoluyla menkul kıymete dönüşerek yatırımcıyla buluşması anlamına geliyor.