Türkiye İş Bankası'ndan GençBizzTech projesi!

Fen liseleri öğrencilerinin kendi aralarında ekipler oluşturarak katılabilecekleri projede öğrencilere bilim ve teknoloji temelli girişimci iş modellerini oluşturmaya yönelik bilim, teknoloji, finansal okuryazarlık ve girişimcilik odaklı çevrim içi eğitimler verilecek.

Türkiye genelinde fen liselerinde öğrenimine devam eden 13-18 yaş aralığındaki 150 binden fazla öğrenci, mart ayında başlayacak proje için Genç Başarı Eğitim Vakfı web sitesi ve sosyal mecralarında açık olan link üzerinden 6 Mart'a kadar başvuru yapabilecek.

Dört hafta eğitim

Proje sonunda öğrenci ekipleri, tamamen ücretsiz sunulan ve 4 hafta sürecek eğitimlerin ardından geliştirdikleri iş modelleri üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacak. Projenin finali, GençBizz Türkiye Finali organizasyonu içerisinde yapılacak.

Öğrencilerin proje süresince elde edeceği kazanımlar, sadece akademik bilgileri açısından değil aynı zamanda ilerleyen süreçte iş dünyasındaki pratik deneyimleri ve kişisel gelişimleri açısından da önem taşıyor.

Proje sonunda başarılı görülen öğrenciler, üniversite hayatına adım atmadan iş ve teknoloji dünyası liderlerinden mentorlük desteği alabilecek ve gerçekleştirdikleri projeleri hayata geçirme fırsatı yakalayacak.